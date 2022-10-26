. Вучич созвал Совбез из-за ситуации в Косово
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Вучич созвал Совбез из-за ситуации в Косово

Вучич созвал Совбез из-за ситуации в Косово

Президент Сербии Александар Вучич созвал экстренное заседание Совбеза из-за угрозы дестабилизации ситуации в Косово и Метохии в связи с отказом местных властей продлевать срок перерегистрации автомобилей с сербскими номерными знаками, истекающий 1 ноября. Об этом сообщает пресс-служба сербского лидера.

Поводом для этого послужило обращение представителей, поддерживаемой Белградом партии косовских сербов «Сербский список» о срочной встрече с Вучичем.

«В связи с заявлением (премьера непризнанного Косова — прим.ред.) Альбина Курти о том, что 1 ноября начнется экспроприация имущества наших граждан и автомобилей с сербскими номерами, мы, политические представители сербов из Косова и Метохии, просим срочную встречу с президентом Александром Вучичем», — говорится в сообщении «Сербского списка».

Ранее косовоалбанские власти выдвинули требования о замене сербских автомобильных знаков для сербов, проживающих в автономии и отказались продлить срок процедуры, несмотря на просьбы западных кураторов Приштины, в том числе США, Великобритании и Германии. Также временные власти автономии анонсировали возможность изъятие транспорта у тех, кто откажется переходить на местные автомобильные номера.


Предыдущий виток эскалации в крае в конце июля этого года был вызван введением косоварами дополнительной идентификации для владельцев сербских документов при вьезде в Косово. В ответ сербы, компактно проживающие на севере автономии, вышли на массовые демонстрации, а также забаррикадировали основные выездные магистрали. В населенных пунктах на севере края звучали сигналы воздушной тревоги. В свою очередь власти непризнанного Косова направили к мосту на реке Ибар, условно разделяющему город Косовска Митровица на албанскую и сербскую части, многочисленные полицейские силы, а также бойцов спецподразделения ROSU. В зону обострения были стянуты представители Международных сил безопасности в Косове (KFOR), действующие под эгидой НАТО.

При содействии посла США в Приштине решение этого вопроса было отложено до 1 сентябре. Позднее Белграду и Приштине удалось достичь компромиссного решения по этому вопросу.

Временная администрация Косова 17 февраля 2008 года при поддержке США и ряда стран Евросоюза в одностороннем порядке провозгласила независимость от Сербии, которая продолжает считать автономию собственной территорией.


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По материалам: pnp.ru

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