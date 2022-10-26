. Wo Long: Fallen Dynasty получила дату релиза на Xbox, игра сразу выходит в Game Pass

Вадим Карасев





Студия Team Ninja объявила дату выхода ролевой игры Wo Long: Fallen Dynasty. Проект станет доступен на Xbox One, Xbox Series X | S, Playstation 4, Playstation 5 и PC в первом квартале будущего года — 3 марта. Сразу после релиза игра будет добавлена в подписку Game Pass.

Разработчики из Team Ninja также рассказали, что для Wo Long: Fallen Dynasty готовятся 3 DLC. На старте игра получит издание Digital Deluxe Edition, которое включает в себя сезонный абонемент с тремя будущими дополнениями. Наборы DLC будут включать в себя новых генералов, демонов, сценарии, этапы и типы оружия.

Ранее игру Wo Long: Fallen Dynasty можно было протестировать на приставках Xbox Series X | S, и она получила положительные отзывы от игроков.

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