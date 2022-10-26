. За неделю в России подорожали куриные яйца, помидоры и бананы

За неделю в России подорожали куриные яйца, огурцы, помидоры и бананы, следует из данных Росстата об индексе потребительских цен в период с 18 по 24 октября.

Так, цены на куриные яйца выросли на 1,9 процента, овощные консервы для детского питания — на 0,6 процента, мясо кур, сосиски, и вермишель - на 0,2 процента. Плодоовощная продукция в среднем подорожала на 1,5 процента, следует из данных Росстата. Рост цен на помидоры составил 5,6 процента, огурцы — 5,4 процента, бананы — 3,2 процента, свеклу — 1,5 процента, картофель — 0,1 процента.

В группе лекарственных препаратов отмечается рост цен на поливитамины ( 0,7 процента), эргоферон — на 0,3 процента, анальгин отечественный и комбинированные анальгетики — на 0,2 процента.

За неделю увеличились цены на телевизоры — на 0,6 процента, сигареты с фильтром — на 0,4 процента. При этом подешевели смартфоны — (0,7 процента) и электропылесосы (0,5 процента).

Отмечается, что стоимость полета в салоне экономического класса увеличилась на 2,9 процента. С начала октября потребительские цены в России выросли на 0,16 процента, с начала года — на 10,64 процента, также отмечает Росстат.