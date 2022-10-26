. Знаменитые актеры, которые начали свой путь в фильмах ужасов (17 фото)
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Знаменитые актеры, которые начали свой путь в фильмах ужасов (17 фото)

Джон Траволта снялся в сверхъестественном ужастике «Кэрри» (1976)Пожалуй, вы все отлично знаете актеров и актрис из этой подборки. Они уже давно закрепили за собой статус суперзвезд. Но все они когда-то были зелеными новичками в жестком мире кинобизнеса. Будущие знаменитости были готовы принять любую роль, чтобы не дать шанса конкурентам. И, как правило, это были легкодоступные роли в ужастиках категории "б", некоторые из которых, кстати, сегодня уже стали классикой. Давайте поглядим, кто из кинозвезд начинал свой актерский путь в фильмах ужасов.

Джон Траволта снялся в сверхъестественном ужастике «Кэрри» (1976)


Это, кстати, самая первая в истории экранизация романа Стивена Кинга.

Сэм Рокуэлл снялся в слэшере «Дом клоунов» (1989)

Сэм Рокуэлл снялся в слэшере «Дом клоунов» (1989)
Мег Райан снялась в ужастике «Амитивилль 3-D» (1983)

Мег Райан снялась в ужастике «Амитивилль 3-D» (1983)
Клинт Иствуд снялся в ужастике «Месть твари» (1955)

Клинт Иствуд снялся в ужастике «Месть твари» (1955)
Этот фильм стал дебютом великого Клинта Иствуда в кино, которому на тот момент было 25 лет.

Лоренс Фишберн снялся в слэшере «Кошмар на улице Вязов 3: Воины сна» (1987)

Лоренс Фишберн снялся в слэшере «Кошмар на улице Вязов 3: Воины сна» (1987)
Патриша Аркетт также снялась в «Кошмаре на улице Вязов 3: Воины сна»

Патриша Аркетт также снялась в «Кошмаре на улице Вязов 3: Воины сна»
Мишель Уильямс снялась в слэшере «Хэллоуин: 20 лет спустя» (1998)

Мишель Уильямс снялась в слэшере «Хэллоуин: 20 лет спустя» (1998)
Джордж Клуни снялся в комедийном ужастике «Возвращение помидоров-убийц» (1988)

Джордж Клуни снялся в комедийном ужастике «Возвращение помидоров-убийц» (1988)
Актёр признавался, что до сих пор испытывает неловкость от участия в этом фильме.

Адам Скотт снялся в ужастике «Восставший из ада 4: Кровное родство» (1996)

Адам Скотт снялся в ужастике «Восставший из ада 4: Кровное родство» (1996)
Марк Руффало снялся в ужастике «Зеркало, зеркало 2: Танец ворона» (1994)

Марк Руффало снялся в ужастике «Зеркало, зеркало 2: Танец ворона» (1994)
Элизабет Олсен снялась в ужастике «Тихий дом» (2011)

Элизабет Олсен снялась в ужастике «Тихий дом» (2011)
Джаред Лето снялся в слэшере «Городские легенды» (1998)

Джаред Лето снялся в слэшере «Городские легенды» (1998)
Наоми Уоттс снялась в ужастике «Дети кукурузы 4: Сбор урожая» (1996)

Наоми Уоттс снялась в ужастике «Дети кукурузы 4: Сбор урожая» (1996)
Ева Мендес снялась в следующей части — «Детях кукурузы 5: Поля страха» (1998)

Ева Мендес снялась в следующей части — «Детях кукурузы 5: Поля страха» (1998)
Деми Мур снялась в ужастике «Паразит» (1982)

Деми Мур снялась в ужастике «Паразит» (1982)
Дебют актрисы в кино.

Кира Найтли снялась в ужастике «Яма» (2001)

Кира Найтли снялась в ужастике «Яма» (2001)
Джонни Депп снялся в фильме «Кошмар на улице Вязов» (1984)

Джонни Депп снялся в фильме «Кошмар на улице Вязов» (1984)
Классика. Но тут интересен один факт: в 1994 году, когда Депп уже был мировой звездой, режиссёр Уэс Крэйвен хотел пригласить актёра на небольшую роль в фильм «Кошмар на улице Вязов 7», но не стал этого делать, так как посчитал, что Джонни откажется. Уже после премьеры фильма Уэс как-то спросил Деппа об этом, и тот ответил, что вообще-то с радостью бы снялся.
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По материалам: триникси

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