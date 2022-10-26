. Знаменитые актеры, которые начали свой путь в фильмах ужасов (17 фото)

Вадим Карасев

Пожалуй, вы все отлично знаете актеров и актрис из этой подборки. Они уже давно закрепили за собой статус суперзвезд. Но все они когда-то были зелеными новичками в жестком мире кинобизнеса. Будущие знаменитости были готовы принять любую роль, чтобы не дать шанса конкурентам. И, как правило, это были легкодоступные роли в ужастиках категории "б", некоторые из которых, кстати, сегодня уже стали классикой. Давайте поглядим, кто из кинозвезд начинал свой актерский путь в фильмах ужасов.Джон Траволта снялся в сверхъестественном ужастике «Кэрри» (1976)Это, кстати, самая первая в истории экранизация романа Стивена Кинга.Сэм Рокуэлл снялся в слэшере «Дом клоунов» (1989)Мег Райан снялась в ужастике «Амитивилль 3-D» (1983)Клинт Иствуд снялся в ужастике «Месть твари» (1955)Этот фильм стал дебютом великого Клинта Иствуда в кино, которому на тот момент было 25 лет.Лоренс Фишберн снялся в слэшере «Кошмар на улице Вязов 3: Воины сна» (1987)Патриша Аркетт также снялась в «Кошмаре на улице Вязов 3: Воины сна»Мишель Уильямс снялась в слэшере «Хэллоуин: 20 лет спустя» (1998)Джордж Клуни снялся в комедийном ужастике «Возвращение помидоров-убийц» (1988)Актёр признавался, что до сих пор испытывает неловкость от участия в этом фильме.Адам Скотт снялся в ужастике «Восставший из ада 4: Кровное родство» (1996)Марк Руффало снялся в ужастике «Зеркало, зеркало 2: Танец ворона» (1994)Элизабет Олсен снялась в ужастике «Тихий дом» (2011)Джаред Лето снялся в слэшере «Городские легенды» (1998)Наоми Уоттс снялась в ужастике «Дети кукурузы 4: Сбор урожая» (1996)Ева Мендес снялась в следующей части — «Детях кукурузы 5: Поля страха» (1998)Деми Мур снялась в ужастике «Паразит» (1982)Дебют актрисы в кино.Кира Найтли снялась в ужастике «Яма» (2001)Джонни Депп снялся в фильме «Кошмар на улице Вязов» (1984)Классика. Но тут интересен один факт: в 1994 году, когда Депп уже был мировой звездой, режиссёр Уэс Крэйвен хотел пригласить актёра на небольшую роль в фильм «Кошмар на улице Вязов 7», но не стал этого делать, так как посчитал, что Джонни откажется. Уже после премьеры фильма Уэс как-то спросил Деппа об этом, и тот ответил, что вообще-то с радостью бы снялся.