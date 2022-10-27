. 15 провокационных иллюстраций о том, чем занимаются персонажи мультфильмов и кино, пока никто не видит

Чем занимаются персонажи мультфильмов и кино, пока никто не видит? Возможно, у них есть какие-то секреты и тайны, или они ходят в гости в другие киновселенные, а может, они не слишком отличаются от нас. На эту тему пофантазировал художник Эд Харрингтон. Взгляните на его смелые и порой даже несколько провокационные истории из этого кинозакулисья.

Отдых нужен всем

Функционально

Макияж

Автор отметил, что его смущало, что у Уилмы из «Флинстоунов» вместо прорисованных глаз бездушные чёрные точки. А в комментариях заметили, что это всё появилось ещё до «Коралины в Стране кошмаров» (там глаза предлагалось заменять пуговицами). Жуть!

Никакого личного пространства у Хи-Мена

Страшный сон Винни

Лайон-О из «Громокошек» ведёт себя как типичный кот

Обычно Скелет выглядит очень мускулистым, но стоит зайти в душ…

Пляжный волейбол

Тигра тоже котик

Когда надо немного привести себя в порядок

Развлечения принцессы Леи

Когда тоже хочешь сыграть Русалочку

И плевать, что ты Чужой! Это будет чужая Русалочка!

И кто вы без своих очков?

Штурмовик и море

Приятного аппетита

А здесь вы можете найти подборку работ художника из Томска, который очень реалистично изображает персонажей отечественных мультфильмов.