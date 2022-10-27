15 провокационных иллюстраций о том, чем занимаются персонажи мультфильмов и кино, пока никто не видит
Чем занимаются персонажи мультфильмов и кино, пока никто не видит? Возможно, у них есть какие-то секреты и тайны, или они ходят в гости в другие киновселенные, а может, они не слишком отличаются от нас. На эту тему пофантазировал художник Эд Харрингтон. Взгляните на его смелые и порой даже несколько провокационные истории из этого кинозакулисья.
Отдых нужен всем
Функционально
Макияж
Автор отметил, что его смущало, что у Уилмы из «Флинстоунов» вместо прорисованных глаз бездушные чёрные точки. А в комментариях заметили, что это всё появилось ещё до «Коралины в Стране кошмаров» (там глаза предлагалось заменять пуговицами). Жуть!
Никакого личного пространства у Хи-Мена
Страшный сон Винни
Лайон-О из «Громокошек» ведёт себя как типичный кот
Обычно Скелет выглядит очень мускулистым, но стоит зайти в душ…
Пляжный волейбол
Тигра тоже котик
Когда надо немного привести себя в порядок
Развлечения принцессы Леи
Когда тоже хочешь сыграть Русалочку
И плевать, что ты Чужой! Это будет чужая Русалочка!
И кто вы без своих очков?
Штурмовик и море
Приятного аппетита
А здесь вы можете найти подборку работ художника из Томска, который очень реалистично изображает персонажей отечественных мультфильмов.