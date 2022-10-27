15 случаев, когда природа одарила людей богатым урожаем, и выросло что-то огромное
Сегодня, 00:10
Природа богата своими дарами. В этом неоднократно могут убедиться те, у кого есть сады и огороды. Там иногда такие огромные овощи, фрукты и ягоды вырастают, что можно только удивляться. А тем, у кого огородов нет, расстраиваться не стоит, они такие урожайные чудеса находят в магазинах. Мы собрали для вас несколько примеров.
Огромная морковь
Вот это урожай!
Авокадище
Мы нашли этот огромный гриб на участке моих родителей
Её величество Капуста!
Лук, лучок, золотая луковица
А вот батат
Вот какой подсолнух вымахал!
Большой салат
Огромный джекфрут
Тыква-рекордсмен Великобритании в 2020-м
Вот такую тыкву вырастили близнецы Ян и Стюарт Пэйтон, побив в 2020-м рекорд по размеру тыквы в Великобритании. Она весит примерно 1175 кг.
Чудо-арахис
Как вам такой гриб?
Кстати, у нас есть целая подборка невероятных грибных находок.
Арбузы, выращенные в Италии
Огромная луковица из магазина
И ещё несколько огромных тыкв и их друзей напоследок
А вот ещё подборка случаев, когда люди стали победителями продуктовой лотереи.
По материалам: twizz