. 15 случаев, когда природа одарила людей богатым урожаем, и выросло что-то огромное
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15 случаев, когда природа одарила людей богатым урожаем, и выросло что-то огромное

15 случаев, когда природа одарила людей богатым урожаем, и выросло что-то огромное

Природа богата своими дарами. В этом неоднократно могут убедиться те, у кого есть сады и огороды. Там иногда такие огромные овощи, фрукты и ягоды вырастают, что можно только удивляться. А тем, у кого огородов нет, расстраиваться не стоит, они такие урожайные чудеса находят в магазинах. Мы собрали для вас несколько примеров.

Огромная морковь

Вот это урожай!

Авокадище

Мы нашли этот огромный гриб на участке моих родителей

Её величество Капуста!

Лук, лучок, золотая луковица

А вот батат

Вот какой подсолнух вымахал!

Большой салат

Огромный джекфрут

Тыква-рекордсмен Великобритании в 2020-м

Вот такую тыкву вырастили близнецы Ян и Стюарт Пэйтон, побив в 2020-м рекорд по размеру тыквы в Великобритании. Она весит примерно 1175 кг.

Чудо-арахис

Как вам такой гриб?

Кстати, у нас есть целая подборка невероятных грибных находок.

Арбузы, выращенные в Италии

Огромная луковица из магазина

И ещё несколько огромных тыкв и их друзей напоследок

А вот ещё подборка случаев, когда люди стали победителями продуктовой лотереи.

# Интересное
По материалам: twizz

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