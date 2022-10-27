. 17 комиксов от художницы из Красноярска, которая смешно и честно показывает жизнь среднестатистической мамы
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17 комиксов от художницы из Красноярска, которая смешно и честно показывает жизнь среднестатистической мамы

17 комиксов от художницы из Красноярска, которая смешно и честно показывает жизнь среднестатистической мамы

Наши будни бывают однообразны и скучны. Но если вы — родитель, то это значит, что ваш день точно не будет похож на предыдущий. Сегодня вы стоите в луже каши посреди кухни, завтра в вас уже летит пульт от телевизора, а буквально вчера ребёнок набил себе шишку на лбу. Весело, не так ли?

Этим весельем решила поделиться с нами и мама по имени Ксюша, которая смешно и одновременно интеллигентно рисует комиксы на всякие жизненные темы и о непростых буднях матерей. Ещё Ксюша — настоящий фанат каламбуров! Поэтому её ребёнок набивает себе не те шишки, что мы привыкли видеть в жизни. Заинтригованы? Тогда скорее листайте вниз и смотрите новую подборку вкусных и уморительных зарисовок!

Сухим из ванны удалось выйти не всем

А что бывают худенькие дети?

Форс-мажор

Вот раньше хорошо было, не так ли? Один горшок с цветочком, и ляпота. Все счастливы, все довольны!

Универсальный размер, который точно подойдёт всем

От бабули хотели спрятаться? Не в этот раз!

«Побег из Шоушенка», часть 2

Состояние мамы бывает разным

Уж простите, но не всем дано родиться интеллигентами

Интересно, что дети находят особенного в этом изысканном блюде со двора?

Счастливый тюлень

А надо было сразу уточнять, горшки-то разные бывают

Каждый видит то, что хочет

Застряла малёк

Действительно набил, так набил…

Смелый мальчуган, который не стал задумываться о том, как он будет выглядеть со своей шишкой на руке в старости. Ну и правильно сделал, ведь у нас есть целая подборка людей, чьё тело украшают татуировки и не в столь молодом возрасте. И при всём этом выглядят они просто восхитительно!

Ночной жор

Никакого чая в этом доме

Дача — это святое

Как оказалось, за маской бэтмена может скрываться не только супергерой, но и другие личности

Любая мама может похвастаться своим главным сокровищем и комком неугомонного счастья. А художница из Екатеринбурга даже готова щедро поделиться своим «щщастьем материнства» в рисунках, глядя на которые вам точно станет смешно.

# Интересное
По материалам: twizz

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