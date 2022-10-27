17 различных вещей, чей креативный дизайн потрясает, с какой стороны на них не посмотри
Существует ряд людей, которые делают творчество частью своей жизни. К таким счастливчикам можно причислить и дизайнеров. Вот уж они способны создавать удивительные и уникальные вещи, которые захотят приобрести все, не сговариваясь.
Для этого им достаточно использовать свой природный дар. Их креативное мышление позволяет круто преображать даже обычные вещи, вроде кружек, столов и уличных скамеек. Предлагаем вам взглянуть на вещи, при оформлении которых дизайнерская идея была воплощена настолько хорошо, что даже дух захватывает.
Креативный кухонный стол
Стол был создан в рамках рекламной кампании LEGO.
Маленькие шапки этих шеф-поваров великолепны
Это натуральная сырная паста в банке, оформленная под шеф-повара.
Книжные скамейки, расположенные в Болгарии
Вы когда-нибудь видели писсуар в форме цветка?
Удобства для настоящих эстетов.
Удобно — два в одном
Качели в конференц-зале
Качели в офисе сделают официальные встречи более продуктивными и продолжительными. Кто же захочет уходить с них раньше времени?
Оригинально оформленные дужки очков
Фруктовый дизайн для упаковки сока
Довольно очаровательный стол в виде птицы
Строительная каска в виде шляпы
Зловещий дверной звонок
Такой звонок станет отличным украшением для Хэллоуина. Кстати у нас есть целая статья, в которой вы можете посмотреть, какими ещё прикольными штуками люди наряжают свои дома к предстоящему празднику.
Зарядное устройство в виде лапши быстрого приготовления
Это всё веселье и шутки, пока вы не макнёте свой телефон в чашку с настоящей лапшой.
Стол из дерева и эпоксидной смолы от Abraham Wood Decor
У моей бабушки есть радио в виде старого компьютера
Сумка из обувного магазина
Меня убивает то, что шнурки не совпадают!
Стеклянная лампа-яйцо
Бонус: Не можете понять, что это? Круассан! Тут явно постарался дизайнер-кулинар
Здесь вы можете посмотреть на крутые примеры наружной рекламы. Вот уж где дизайнеры постарались на все сто!