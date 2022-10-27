. 17 различных вещей, чей креативный дизайн потрясает, с какой стороны на них не посмотри
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17 различных вещей, чей креативный дизайн потрясает, с какой стороны на них не посмотри

17 различных вещей, чей креативный дизайн потрясает, с какой стороны на них не посмотри

Существует ряд людей, которые делают творчество частью своей жизни. К таким счастливчикам можно причислить и дизайнеров. Вот уж они способны создавать удивительные и уникальные вещи, которые захотят приобрести все, не сговариваясь.

Для этого им достаточно использовать свой природный дар. Их креативное мышление позволяет круто преображать даже обычные вещи, вроде кружек, столов и уличных скамеек. Предлагаем вам взглянуть на вещи, при оформлении которых дизайнерская идея была воплощена настолько хорошо, что даже дух захватывает.

Креативный кухонный стол

Стол был создан в рамках рекламной кампании LEGO.

Маленькие шапки этих шеф-поваров великолепны

Это натуральная сырная паста в банке, оформленная под шеф-повара.

Книжные скамейки, расположенные в Болгарии

Вы когда-нибудь видели писсуар в форме цветка?

Удобства для настоящих эстетов.

Удобно — два в одном

Качели в конференц-зале

Качели в офисе сделают официальные встречи более продуктивными и продолжительными. Кто же захочет уходить с них раньше времени?

Оригинально оформленные дужки очков

Фруктовый дизайн для упаковки сока

Довольно очаровательный стол в виде птицы

Строительная каска в виде шляпы

Зловещий дверной звонок

Такой звонок станет отличным украшением для Хэллоуина. Кстати у нас есть целая статья, в которой вы можете посмотреть, какими ещё прикольными штуками люди наряжают свои дома к предстоящему празднику.

Зарядное устройство в виде лапши быстрого приготовления

Это всё веселье и шутки, пока вы не макнёте свой телефон в чашку с настоящей лапшой.

Стол из дерева и эпоксидной смолы от Abraham Wood Decor

У моей бабушки есть радио в виде старого компьютера

Сумка из обувного магазина

Меня убивает то, что шнурки не совпадают!

Стеклянная лампа-яйцо

Бонус: Не можете понять, что это? Круассан! Тут явно постарался дизайнер-кулинар

Здесь вы можете посмотреть на крутые примеры наружной рекламы. Вот уж где дизайнеры постарались на все сто!

# Интересное
По материалам: twizz

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