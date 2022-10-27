. 18 удивительных архитектурных сооружений, над чьим дизайном словно поработали инопланетяне

Архитектура — это искусство. А искусство требует от человека фантазии и творчества. У некоторых этого не отнимать, поэтому они с удовольствием воплощают в реальность все свои безумные идеи. Но иногда гении-инженеры и архитекторы заходят слишком далеко в своём деле, и под их чутким руководством рождается новое сооружение из мира фантастики. И, взглянув раз на такое здание с ни на что похожим дизайном, вам точно больше не захочется видеть перед собой скучные и серые небоскрёбы шумного города.

Отель, Зутеланде, Нидерланды

Удивительные небоскрёбы из Британской Колумбии, Канада

Балкон в жилом доме, Мельбрун, Австралия

Отель Shoreditch в Лондоне, Великобритания

Mi’Costa Hotel Residences, Чешме, полуостров Измир в Турции

Администрация порта, Антверпен, Бельгия

В 2017 году здание администрации порта Антверпена было даже номинировано на премию «Дизайн года».

Кунстхаус в городе Грац, Австрия

Кунстхаус Грац — музей современного искусства, который был открыт в 2003 году. Из-за необычного дизайна здания музей ещё называют «дружелюбным инопланетянином».

Центральная мечеть, Кёльн, Германия

Библиотека Гейзеля, Калифорния, США

Торговый центр Facts Emporia, Мальмё, Швеция

Национальный музей ковра, Баку, Азербайджан

Жилой дом «Волна» в Вайле, Дания

Свадебная часовня в Хиросиме, Япония

Архитектор Хироси Накамура построил часовню для свадебных церемоний, внешняя форма которой символизирует единство брака.

Здание посольства США в Лондоне, Великобритания

Флагманский магазин Louis Vuitton в Гиндзе, Япония

Дизайн магазина всемирно известного бренда создаёт впечатление, что он вот-вот растает у нас на глазах. А вам так не кажется?

Большой театр, Вэньчжоу, Китай

Музей науки и техники, Ухань, Китай

Мерцающая башня Luma в Арле, Франция

Башня Luma в Арле была спроектирована и построена архитектором Френком Гери. 11 тысяч сверкающих панелей придают 56-метровой башне сказочный вид, завораживающий всех вокруг. Открытие нового украшения города и страны в целом состоялось в июне 2021 года.

А здесь вы можете посмотреть на разные вещи, чьи создатели заслуживают отдельной похвалы, как и наши архитекторы. Ведь креативный дизайн этих штуковин просто поражает!