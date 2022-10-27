18 удивительных архитектурных сооружений, над чьим дизайном словно поработали инопланетяне
Архитектура — это искусство. А искусство требует от человека фантазии и творчества. У некоторых этого не отнимать, поэтому они с удовольствием воплощают в реальность все свои безумные идеи. Но иногда гении-инженеры и архитекторы заходят слишком далеко в своём деле, и под их чутким руководством рождается новое сооружение из мира фантастики. И, взглянув раз на такое здание с ни на что похожим дизайном, вам точно больше не захочется видеть перед собой скучные и серые небоскрёбы шумного города.
Отель, Зутеланде, Нидерланды
Удивительные небоскрёбы из Британской Колумбии, Канада
Балкон в жилом доме, Мельбрун, Австралия
Отель Shoreditch в Лондоне, Великобритания
Mi’Costa Hotel Residences, Чешме, полуостров Измир в Турции
Администрация порта, Антверпен, Бельгия
В 2017 году здание администрации порта Антверпена было даже номинировано на премию «Дизайн года».
Кунстхаус в городе Грац, Австрия
Кунстхаус Грац — музей современного искусства, который был открыт в 2003 году. Из-за необычного дизайна здания музей ещё называют «дружелюбным инопланетянином».
Центральная мечеть, Кёльн, Германия
Библиотека Гейзеля, Калифорния, США
Торговый центр Facts Emporia, Мальмё, Швеция
Национальный музей ковра, Баку, Азербайджан
Жилой дом «Волна» в Вайле, Дания
Свадебная часовня в Хиросиме, Япония
Архитектор Хироси Накамура построил часовню для свадебных церемоний, внешняя форма которой символизирует единство брака.
Здание посольства США в Лондоне, Великобритания
Флагманский магазин Louis Vuitton в Гиндзе, Япония
Дизайн магазина всемирно известного бренда создаёт впечатление, что он вот-вот растает у нас на глазах. А вам так не кажется?
Большой театр, Вэньчжоу, Китай
Музей науки и техники, Ухань, Китай
Мерцающая башня Luma в Арле, Франция
Башня Luma в Арле была спроектирована и построена архитектором Френком Гери. 11 тысяч сверкающих панелей придают 56-метровой башне сказочный вид, завораживающий всех вокруг. Открытие нового украшения города и страны в целом состоялось в июне 2021 года.
А здесь вы можете посмотреть на разные вещи, чьи создатели заслуживают отдельной похвалы, как и наши архитекторы. Ведь креативный дизайн этих штуковин просто поражает!