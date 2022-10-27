. 343 Industries представили обзор карт «Зимнего обновления» Halo Infinite
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343 Industries представили обзор карт «Зимнего обновления» Halo Infinite

343 Industries представили обзор карт «Зимнего обновления» Halo Infinite


На следующей неделе, 8 ноября, состоится релиз «Зимнего обновления» Halo Infinite. Игра получит долгожданный апдейт с новыми картами и редактором Forge. При этом, обе новые карты, как отмечает студия 343 Industries, были созданы в этом самом редакторе Forge. Новые карты получили названия Detachment и Argyle.

Кроме того, зимнее обновление добавит в Halo Infinite новый режим Covert One Flag. В этом режиме, основанном на раундах, атакующие и защитники меняются сторонами, чтобы сражаться за контроль над одним флагом. Обзор карт можно видеть в трейлере ниже.


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Напомним, что зимнее обновление также добавит долгожданное кооперативное прохождение сюжетной кампании, вместе с которым в игре появится множество новых достижений.

# Технологии Xbox
По материалам: newxboxone

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