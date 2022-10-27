. Алла Пугачева будет выступать в клубах, заявила предсказательница
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Алла Пугачева будет выступать в клубах, заявила предсказательница

Алла Пугачева будет выступать в клубах, заявила предсказательница
О будущем певицы Аллы Пугачевой высказалась таролог. Героиней нового выпуска Youtube-шоу «Алена, блин!» стала известный московский таролог Аида Мартиросян. В числе прочего она высказалась о судьбе Аллы Пугачевой. Таролог отметила, что у Примадонны достаточно денег на обеспечение себе и детям безбедного будущего в Израиле. По ее мнению, за границей певица не будет страдать и даже не забросит творчество.
«Скорее всего, к старости Пугачева бы все равно уехала, она давно собиралась это сделать. Она не вернется. Но она будет что-то делать, что даст ей возможность ощутить себя востребованной. Может, будет выступать в каких-то клубах», — высказалась Аида. Прокомментировала Мартиросян и брак Аллы Борисовны и Максима Галкина*. Таролог отметила, что он больше похож на контракт, чем на любовь. Об этом ей рассказали карты гармонии и взаимовыгодного союза, присутствующие в судьбе артистки. *Максим Галкин признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 16.09.2022.
# Шоу-бизнес Пугачева Алла
По материалам: z-aya

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