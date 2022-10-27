. Ани Лорак осталась без миллионов из-за Владимира Зеленского

Певица Ани Лорак потеряла дорогое имущество на Украине. Президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против нескольких украинских артисток, которые решили строить карьеру в России. В черный список, помимо Регины Тодоренко, Анны Седоковой, попали Ани Лорак и Таисия Повалий. Отыне звезды не смогут распоряжаться деньгами и имуществом, которое осталось на родине. Так, Ани Лорак является обладательницей элитной квартиры в Киеве площадью в 400 квадратных метров. Стоимость данного жилья, согласно последним данным, оценивается в полтора миллиона долларов. Напомним, недавно сын Таисии Повалий объяснил, почему его мама и Ани Лорак предпочли уехать из Украины и строить карьеру в России.По его словам, певицы много лет подвергались гонениям на родине. «Напомню предысторию: 2004 год, наша семья бежит из Киева после угроза расправой из-за агитации за Януковича. 2014 год — снова выбирается пара артистов — Ани Лорак и Таисия Повалий, которые регулярно появляются на российском телевидении, и им присваивается почетное звание «Предатель Украины». 2019 год — при Зеленском маме, уже после того, как были повешены афиши первого за 15 лет юбилейного концерта в Киеве, отказывают в аренде ДК „Украина“ под каким-то невнятным предлогом», — рассказывал в личном блоге Денис Повалий.