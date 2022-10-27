. Бабушка новой пассии мешает счастью Тиграна Салибекова

Вадим Карасев

Несколько дней назад на проект пришла новая девушка, Диана, которая сразу же приглянулась Тиграну Салибекову. Он быстро решил начать оказывать знаки внимания, а знакомым сообщил, что эта девушка вызывает у него как минимум уважение, потому что она очень искренняя и добрая. И Диана отвечала ему взаимностью, однако сейчас перед ней очень сложный выбор. Ее бабушка — поклонница этого телешоу и, по её мнению, Тиграна сложно назвать надёжным мужчиной.Вот и получается, что личной жизни Салибекова может помешать бабуля новой девушки. Но разве подобное его хоть раз останавливало? Женщина посоветовать внучке не торопиться и не слишком доверять Тиграну. Неужели система даст сбой и у того не получится склонить старушку на свою сторону? Искренняя и явно ранимая девушка вся в слезах, так как не может усидеть сразу на двух стульях. Она не хочет обижать бабушку, но и только начавшиеся отношения с Салибековым для неё очень важны. Однако парень старается её успокоить, оправдываясь тем, что он далеко не всех девушек просто использовал и в итоге бросил.