. Бабушка новой пассии мешает счастью Тиграна Салибекова
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Бабушка новой пассии мешает счастью Тиграна Салибекова

Бабушка новой пассии мешает счастью Тиграна Салибекова
Салибекова нашел себе новую девушку — Диану, однако её бабушка настоящая фанатка телешоу и она уверена, что Тигран — далеко не самый надёжный мужчина. Несколько дней назад на проект пришла новая девушка, Диана, которая сразу же приглянулась Тиграну Салибекову. Он быстро решил начать оказывать знаки внимания, а знакомым сообщил, что эта девушка вызывает у него как минимум уважение, потому что она очень искренняя и добрая. И Диана отвечала ему взаимностью, однако сейчас перед ней очень сложный выбор. Ее бабушка — поклонница этого телешоу и, по её мнению, Тиграна сложно назвать надёжным мужчиной.

Вот и получается, что личной жизни Салибекова может помешать бабуля новой девушки. Но разве подобное его хоть раз останавливало? Женщина посоветовать внучке не торопиться и не слишком доверять Тиграну. Неужели система даст сбой и у того не получится склонить старушку на свою сторону? Искренняя и явно ранимая девушка вся в слезах, так как не может усидеть сразу на двух стульях. Она не хочет обижать бабушку, но и только начавшиеся отношения с Салибековым для неё очень важны. Однако парень старается её успокоить, оправдываясь тем, что он далеко не всех девушек просто использовал и в итоге бросил.
# Шоу-бизнес
По материалам: life-dom2

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