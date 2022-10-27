. Белый дом заявил о стратегическом партнерстве США с Саудовской Аравией
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Белый дом заявил о стратегическом партнерстве США с Саудовской Аравией

Белый дом заявил о стратегическом партнерстве США с Саудовской АравиейБелый дом: США не отказываются от стратегического партнерства с Саудовской Аравией

США не рассматривают возможность отказа от стратегического партнерства с Саудовской Аравией, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби, пишет ТАСС.

По словам представителя администрации президента США Джо Байдена, Вашингтон не предъявляет какого-то перечня конкретных требований Эр-Рияду, он не отказывается от связей с Саудовской Аравией. «Мы не передавали им списка того, что они должны сделать. Стратегические партнеры друг с другом так себя не ведут», — уточнил Кирби. Он напомнил, что страны сотрудничают более 80 лет. Политик добавил, что никто в США не говорит о разрыве партнерства.

Кирби указал, что совместная работа с Саудовской Аравией «дает результаты в ближневосточном регионе на многих различных уровнях». По словам представителя Белого дома, на фоне решения Эр-Рияда о сокращении объемов добычи нефти Вашингтон не будет принимать меры «беспечным образом». «Мы будем это изучать очень тщательно и не спеша, а затем вести консультации с Конгрессом», — указал он.

5 октября ОПЕК+ приняла решение резко сократить добычу нефти с ноября текущего года. На фоне таких сообщений Байден обвинил Россию и Саудовскую Аравию в росте цен на бензин в США.

# В мире Мир
По материалам: lenta.ru

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