. Безупречный вкус или неуверенность в себе: что черный цвет в одежде говорит о человеке и как влияет на его судьбу

Черный цвет в одежде является самым спорным и противоречивым. Насчет его нет единого мнения ни у астрологов, ни у психологов, ни у стилистов. Но все соглашаются с тем фактом, что черный цвет чаще выбирают люди с определенным психотипом и чертами характера. И в то же время такой цвет в одежде оказывает влияние на формирование характера человека, а нередко и на его судьбу.

Как появилась мода на черный цвет в одежде

Издавна черный цвет в одежде ассоциировался у людей с трауром, смертью, утратой близких. В аристократических кругах было принято надевать черные платья на похороны и в знак скорби по умершим.

Черная краска для одежды была дорогая, поэтому такие вещи могли позволить себе только очень обеспеченные люди. Но постепенно черную одежду стали надевать те, кто старались подражать богачам.





С XVI века такая одежда вошла в моду практически во всех странах мира. Люди из высшего общества старались подчеркнуть свой статус и принадлежность к элите, одеваясь в черное. Этот цвет в одежде стали воспринимать, как символ власти и респектабельности.

Позднее использование черного цвета стало сходить на нет, и к началу ХХ века он остался как траурный атрибут. Вторую жизнь ему дали французские модельеры, в частности Коко Шанель со своим знаменитым маленьким черным платьем. Ей первой удалось придать черному цвету стиль, таинственность и элегантность. С тех пор этот цвет неизменно присутствует в моде.

Кто предпочитает черный цвет в одежде

В настоящее время черный цвет в одежде по-прежнему ассоциируют с трауром, но это не мешает ему существовать параллельно в моде и считаться классическим цветом. В современной мире он символизирует элегантность, строгость, аскетизм и уверенность в себе.

Черный цвет уместен в любых ситуациях, поэтому в гардеробе каждого современного человека найдутся такие вещи. Они бывают универсальными при различных сочетаниях и незаменимы в некоторых отдельных случаях.





Но вместе с тем, есть люди, которые являются фанатами черного цвета в одежде, предпочитая его всем остальным. Вот тут мнения дизайнеров моды, астрологов и психологов расходятся. Первые утверждают, что любители черного — это состоявшиеся, уверенные в себе люди с безупречным вкусом, которым уже нечего доказывать.

Психологи считают, что это цвет неудачников и экстравертов, чувствующих себя несчастными и склонных к депрессиям. Возможно, истина где-то посередине, и черный цвет продолжает свое триумфальное шествие по подиумам.

Как черный цвет может повлиять на судьбу человека

У астрологов свое отношение к черному цвету. Они уверены, что все оттенки в этом мире связаны с энергией Вселенной, которая оказывает непосредственное влияние на все происходящие на Земле процессы. Исходя из этого, влияние любого цвета в одежде или окружающем пространстве распространяется не только на настроение человека, но и на его характер, манеру поведения, поступки и, в конечном итоге, на его судьбу.

Черный цвет находится под влиянием Сатурна — одной из самых могущественных и неоднозначных планет, олицетворяющих собой время и закон Кармы. Считается, что энергия этой планеты посылает каждому человеку то, что он заслужил, но вместе с тем она способствует духовному росту.





Поэтому одежда черного цвета усиливает воздействие Сатурна. Она может оказать негативное влияние на человека, имеющего злые помыслы, а может погрузить его в размышления и дать энергию духовного роста.

Считается, что самый благоприятный день для ношения черной одежды — суббота, которая находится под управлением Сатурна. Эта связка способна наполнить человека энергией роста и созидания, научить мудрости и ответственности за свои поступки. А еще черные оттенки в одежде желательно дополнять белым, чтобы разбавить негативную энергию Сатурна.