. Bioware объявила, что Dragon Age: Dreadwolf уже завершила стадию альфа-тестирования
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Bioware объявила, что Dragon Age: Dreadwolf уже завершила стадию альфа-тестирования

Bioware объявила, что Dragon Age: Dreadwolf уже завершила стадию альфа-тестирования


Студия Bioware поделилась с фанатами приятной новостью о ходе разработки Dragon Age: Dreadwolf. В феврале разработчики сообщали, что проект переходит в фазу производства. Сегодня же компания заявила, что завершила этап альфа-тестирования Dragon Age: Dreadwolf. У студии уже есть готовый билд игры, который еще нуждается в серьезной доработке, но уже позволяет получить полноценное впечатление от будущего ролевого проекта.

Генеральный директор BioWare Гэри Маккей следующее рассказал о текущем этапе производства Dragon Age: Dreadwolf:

Теперь мы можем оценить темп игры, то, как развиваются отношения с течением времени и прогресс игрока, а также связность повествования — по сути, то, как история складывается воедино. Мы можем взять историю, которую мы написали, и посмотреть, хорошо ли мы выражаем ее через персонажей, диалоги, ролики и, в конечном счете, путешествие игрока. Теперь, когда у нас есть возможность сделать полное прохождение, мы можем повторить и доработать то, что наиболее важно для наших поклонников.

Разработчики напоминают, что игра «никоим образом не закончена, но Альфа — одна из важнейших вех разработки».

# Технологии Xbox
По материалам: newxboxone

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