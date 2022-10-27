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Близнецов ждет усталость, а Деву — разочарование: гороскоп Таро для всех знаков зодиака на ноябрь 2022 года

Близнецов ждет усталость, а Деву — разочарование: гороскоп Таро для всех знаков зодиака на ноябрь 2022 года

Расклад карт Таро на третий осенний месяц сделала таролог Катя Роман. Она прокомментировала значение главных карт для всех знаков зодиака и рассказала, что их ждет в ноябре 2022 года.

Овен

Карта — Вожделение (Старший Аркан)


Овны, благодаря своему вдохновению и раскрепощенности, полны энергии и желания развиваться духовно. Для них ноябрь — это месяц больших возможностей и сбывающихся желаний. Все, что вы задумали и к чему стремились, в этом месяце будет исполнено. Так трактуется эта карта в общем значении, что относится ко всем сферам жизни.

Телец

Карта — Звезда (Старший Аркан)


Значение этой карты всегда связано с тем, о чем человек мечтает. Эта «тузовая» карта означает, что вы на правильном пути, вам нужно только довериться своей интуиции и с оптимизмом двигаться вперед. Звезда будет освещать ваш путь и помогать избавляться от сомнений. Все, что вы задумали, вам удастся осуществить благодаря своей харизме, обаянию и целеустремленности.

Близнецы

Карта — Праздность (8 чаш)


Карту 8 Чаш, которая выпадает Близнецам, называют картой вялости, увядания, апатии. Это означает, что к вам пришла невероятная усталость от всего происходящего, недалеко до погружения в безнадегу. Пора взять тайм-аут в делах и хорошо отдохнуть. Будьте внимательны к окружающим людям, опасайтесь их негативной энергетики, которая может усугубить ситуацию и лишить вас последних сил.

Рак

Карта — Рыцарь Жезлов


Эта карта предвещает Ракам активную творческую деятельность и характеризует вас, как уверенного в себе человека, который точно знает, чего он хочет от жизни. В этом месяце у вас может быть новый проект, работа или участие в каких-то делах, которые в полной мере раскроют ваши скрытые таланты. Вас ждет много интересных встреч, знакомств, общения и всеобщего признания ваших достижений.

Лев

Карта — Колесо Фортуны (Старший Аркан)


Карта, выпадающая Львам, сулит скорые перемены в жизни, которые не зависят от воли человека. Ноябрь может стать для вас решающим месяцем, но события будут неподконтрольными вам. Хотя для всего, что будет происходить, вы уже подготовили почву, и у вас нет повода сомневаться в целесообразности происходящего. Просто звезды решили ускорить позитивные процессы и вывести вас на новую дорогу жизни, по которой будет легко идти.

Дева

Карта — Разочарование (5 чаш)


Деве выпадает карта разочарования, которая символизирует некий трансформационный кризис, угасание надежды, уныние, болезненное осознание чего-то несбывшегося и нереализованного. Ваши ожидания окажутся несовпадающими с реальностью, возможно разочарование в людях, профессии, своих поступках. Вам нужно взять себя в руки, чтобы не погрузиться в депрессию и просто переждать тяжелые времена.

Весы

Карта — Богатство (10 дисков)


Эта карта открывает тему богатства, стабильности, полноты жизни и уверенности в завтрашнем дне. Все это может стать реальностью для представителей знака Весы, если они перестанут испытывать тревогу по поводу нестабильных доходов и начнут активно действовать. Вам необходимо открыть для себя новые источники доходов и начать их развивать, но при этом быть аккуратнее с деньгами — не давать в долг, не брать кредиты, не допускать ненужные траты.

Скорпион

Карта — Покой (2 мечей)


Скорпиону выпадает аркан Двойка мечей, что говорит о ваших попытках закрыться от окружающих и самостоятельно решать свои проблемы. В ноябре вам следует приложить усилия, чтобы изменить ситуацию, сместив фокус на коммуникации. Сейчас время активных действий, встреч, переговоров, которые помогут в решении многих проблем. Общение также благоприятно скажется на личном фронте.

Стрелец

Карта — Любовь (2 чаш)


Стрельцам выпадает счастливая карта, считающаяся символом привязанности двух родственных душ, гармонии и любви. Она означает, что рядом с вами находится надежный человек, на которого можно положиться в любых обстоятельствах. Причем в ноябре эта карта может затронуть не только любовную, но и другие сферы вашей жизни. За что бы вы не взялись, будете испытывать ощущение внимания и поддержки со стороны.

Козерог

Карта — Принц Чаш


Карта, выпадающая Козерогу, означает добрую, дружескую атмосферу и дает ощущение гармонии в любых начинаниях. Она сглаживает любые негативные отношения и конфликты, внося в жизнь Козерогов покой и умиротворение. Настало время для отдыха, наслаждения искусством, красотой жизни и свежестью чувств на романтических свиданиях. Позвольте своей жизни заиграть новыми яркими красками.

Водолей

Карта — Испорченность (7 чаш)


Для Водолеев ноябрь будет сложным месяцем, который пройдет с ощущением, что вокруг вас непроходимое болото. Выпадающая карта 7 чаш означает опасное искушение, обман, разрушения и отравленную атмосферу, которая губительно действует на человека. Не поддавайтесь эмоциям и ощущению безнадеги, соберите всю волю в кулак и твердо идите по направлению к свету — для вас этот выход не закрыт.

Рыбы

Карта — Туз Мечей


Рыбам выпадает карта, символизирующая триумф и победу. Это означает, что ноябрь станет для вас благоприятным месяцем, вы легко одержите победу над обстоятельствами и сможете реализовать все свои планы. Но важно не суетиться, не принимать поспешные решения и действовать по принципу «семь раз отмерь, один раз отрежь».

# Общество Гороскоп
По материалам: rsute

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