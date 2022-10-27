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"Будут капать миллионы": вместо обещанного бара Настя Ивлеева получила многомиллионный иск в суд

"Будут капать миллионы": вместо обещанного бара Настя Ивлеева получила многомиллионный иск в суд

31-летняя блогерша Настя Ивлеева в прошлом году пыталась открыть московский бар "Капельница". В Сети сначала поползли слухи, что его ликвидировали, но звезда их вскоре опровергла. Однако бар так и не появился.

"У меня было два ООО "Капельница", — одно я ликвидировала, ибо неправильно было оформлено, а одно оставила, на него и будут капать будущие миллионы", — писала Ивлеева в ноябре прошлого года. Однако миллионы капают вовсе не в карман Насте.


Оказалось, обещанный Настей бар уже и не откроется. Вместо него перед блогершей стоит крупный долг за аренду. По информации издания Super, истцом выступает ООО "Депо", которое требует с ООО "Группа Капельница" более 9,5 миллионов рублей. Заседание состоится 19 декабря.

Впрочем, экс-ведущая "Орла и решки" не отчаивается. У нее еще много бизнес-проектов, и многие телеканалы желают ее видеть в своих эфирах. Например, Настя продает свой марафон по похудению, а также продукцию, которая ему помешает, — чипсы. А еще скоро она появится на телеканале "Пятница" в шоу "Сердце Ивлеевой".


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На днях стало известно, что экс-супруг Насти тоже испытывает какие-то трудности со своими активами. Рэпер продает свой легендарный BMW i8, в который было вложено немало денег и сил. Машина также снималась в клипе Cadillac, поэтому фанаты певца ее точно узнают.

Рэпер выставил ее на Авито за 10 миллионов рублей. Судя по описанию, автомобиль проехал всего 20 тысяч километров, то есть почти новый. Издание Super связалось с представителями артиста. Оказывается, Алексею BMW попросту не нужен, так как он реже стал появляться в России, и автомобиль стоит без дела.

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По материалам: uposters.ru

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