. Чем опасна смена номера телефона
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Чем опасна смена номера телефона

Чем опасна смена номера телефона
Эксперт рассказал, какие последствия могут грозить владельцам номер, если его сменить. Когда вы меняете номер сотового телефона, ваш старый остается в резерве у оператора. И спустя некоторое время ваши прежние семь цифр переходят к кому-то другому. И в этом кроется большая опасность как для бывшего владельца, так и для нового. Как рассказал, глава компании по информационной безопасности Алексей Раевский, у операторов связи действительно нет возможности каждый раз генерировать новые, никем не использованные ранее номера. Поэтому они иногда выдают те, что освободились, — после некоторого период так называемого карантина. «Те, номера, которые освобождаются, какое-то время выдерживаются на «карантине», срок которого обычно около полугода. Далее они поступают в продажу, то есть в оборот для новых абонентов», — сказал специалист. Если вы сами получили такой номер, то не удивляйтесь, если на него будут приходить звонки прежнему абоненту. Особенно неприятно бывает, когда требуют, например, заплатить долги. Коллекторам или службам банков достаточно объяснить, что номер принадлежит другому человеку. Или, если они не отстают, еще раз сменить цифры, продолжил эксперт.  Те, кто отказываются от старых номеров, тоже находятся в опасности. Особенно если замена производилась в спешке, и от номера не успели отвязать кучу сервисов в интернете, — страницы в соцсетях, мобильный банк и многое другое. «Гораздо больше опасности тут для старого владельца. Например, если к номеру привязаны аккаунты в социальных сетях или клиент-банки, то у новый владелец может получить к ним доступ», — заявил Раевский агентству «Прайм». Сейчас из-за многочисленных утечек информации многим доступны не только номера телефона того или иного человека, но и полный список онлайн-ресурсов, которыми тот пользуется. Поэтому прежде, чем обращаться к оператору, вспомните все аккаунты и сервисы, к которым вы привязывали номер, поменяйте пароли к ним или удалите, если не нужны.
# Общество / Шоу-бизнес Общество
По материалам: z-aya

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