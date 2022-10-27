. Что делать с деньгами в наше время ?

Эксперт рассказал, куда и как лучше всего вкладывать деньги. Сегодня эксперты только и говорят, что о финансовой подушке безопасности и необходимости копить «на черный день». Но хотелось бы, чтобы деньги не просто лежали, а еще и приносили доход и вообще не обесценивались на фоне инфляции. Эксперт Александр Сычков поделился своими советами, как этого достичь. По словам специалиста, прежде чем во что-то вкладываться, необходимо тщательно изучить существующие инструменты. Он напомнил момент из сказки про Буратино, когда Лиса Алиса и Кот Базилио обещают мальчику баснословную прибыль буквально за одну ночь. «Нужно помнить простую истину, «быстро и надежно» одновременно не бывает. Все истории про быстрое обогащение связаны с высокими рисками, и мы такое своим клиентам не рекомендуем», — говорит Сычков. В нашей стране, по мнению эксперта, есть немало возможностей для извлечения прибыли. Но чтобы ими воспользоваться, нужно кое-что знать и уметь, потратить время на обучение. Иначе, продолжает специалист, «можно получить огромный минус, и этот риск ни брокер, ни инвестиционная компания не берут на себя». То есть любой профессионал только рекомендует и не отвечает за результат. И если человек не готов сам нести риски, лучше просто отнести деньги в банк и положить на депозит. Это консервативный метод сбережений, который позволит не только сохранить, но даже, возможно, получить доход несколько выше инфляции. А главное, финансовые средства можно в любой момент забрать при необходимости. С другими инструментами преумножения капитала такое не всегда возможно. Сычков советует откладывать от 5 до 10% своего дохода, и класть эти деньги на накопительный счет в банке. «Держать эти средства тоже лучше на вкладе, чем инвестировать в ценные бумаги, так как на фондовом рынке одинаково возможны два сценария — ты можешь хорошо заработать, а можешь все потерять»,— цитирует Сычкова агентство «Прайм». Ранее эксперты перечислили пять способов, чтобы сохранить деньги во время кризиса. Покупать квартиру в этих обстоятельствах специалисты не советуют, а вот вложиться, например, в облигации и открыть дополнительный вклад — вполне реальный способ не обеднеть.