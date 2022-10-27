. Что можно и что нельзя делать в период лунного затмения 8 ноября 2022 года, где его можно наблюдать

Уже 8 ноября 2022 года многие смогут увидеть полное лунное затмение. Этот период является магическим, поэтому, чтобы себе не навредить, необходимо знать, как себя вести, что следует делать, а от чего стоит отказаться.

Когда можно увидеть лунное затмение

8 ноября все жители Земли будут иметь возможность наблюдать лунное затмение. Начнется оно в 11:00 и закончится ближе к 17:00. Максимальная фаза придется на 14:00. Полная фаза продлится больше часа. Увидеть затмение удастся на востоке России, в акватории Тихого океана, в Северной Америке и в Гренландии.

В этот день Луна будет проходить через центр тени Земли.





Что нельзя делать в 8 ноября 2022 года

В момент лунного затмения люди становятся слишком эмоциональными, из-за чего могут совершать много опрометчивых поступков. Именно поэтому в этот день запрещается делать следующее:

перебираться в другое место жительства;

устраиваться на работу;

проводить сделки, касающиеся недвижимости;

решаться на проведение хирургического вмешательства;

вступать в брак;

заниматься имущественными спорами;

приступать к новому делу;

отправляться в дальнюю дорогу;

заниматься судебными разбирательствами.

Чтобы не возникли нестандартные ситуации, которые разжигают конфликты, нужно заранее быть к этому готовыми. Нередко их исход может иметь совершенно неожиданный финал. Самое главное, не поддаваться на провокации.

Что можно делать в период лунного затмения





Этот период времени лучше провести в тихом семейном кругу, ограничить общение с незнакомцами, а также отказаться от участий в общественных мероприятиях. В это время можно сделать следующее:

покончить с отношениями, которые не приносят счастье;

провести обряды, помогающие привлечь деньги и улучшить состояние здоровья;

избавиться от вредных привычек;

заняться созданием новых навыков, которые помогут правильно распоряжаться финансами и создать финансовую подушку.

Это время является удачным для того, чтобы покопаться в своем подсознании и пересмотреть планы на жизнь.

Как лунное затмение влияет на людей

Невзирая на то, что ученые не смогли доказать влияние лунного затмения на людей, астрологи считают, что в этот момент происходит активный выброс негативной энергии. Она заставляет совершать деструктивные поступки. Многие становятся слишком эмоциональными и раздражительными. В такие моменты они хотят перевернуть все вверх дном и совершить необдуманный поступок.

Чтобы не навредить себе и окружающим, нужно держать себя в руках и не идти на поводу у внезапного порыва. Прежде чем совершать какой-то поступок, необходимо все хорошенько обдумать и взвесить, иначе он может повлечь за собой много негативных последствий.





Лунное затмение обладает магической энергетикой. Именно поэтому те, кто давно хотели исполнить свое желание, изменить ход всех событий или же повлиять на судьбу, могут смело приступать к своей задумке. Но заниматься черной магией нельзя, причем неважно, полнолуние это, новолуние или затмение.