. Что ждать всем знакам китайского гороскопа в ноябре 2022 года

Одним из самых точных способов узнать, что нас ждет в ближайшем месяце, является обращение к древней китайской мудрости. Гороскоп, составленный не по знакам зодиака, а по году рождения, предсказывает направление движения для каждого из нас. Согласно китайскому астропрогнозу на ноябрь 2022 года, этот период будет полон неожиданностей, как приятных, так и не очень.

Китайский гороскоп на ноябрь 2022 года для каждого знака зодиака

Крыса

Вам необходимо с умом подходить ко всем решениям, которые касаются финансов. Приобретения для дома и быта будут весьма полезны, но тратить деньги на развлечения сейчас не время. Деловая поездка может быть не только выгодной, но и приятной — она скрасит ваши будни.





Бык

Проблемы в семье могут заставить трудолюбивого Быка проводить больше времени на работе. Будет сложно найти точки соприкосновения с родными, однако деловые партнеры вас не подведут. Важно постепенно двигаться к гармонизации всех сфер, а не уходить от решения вопросов. Те представители восточного гороскопа, которые нетрудоустроены, могут рассчитывать на выгодное предложение.

Тигр

Ноябрь 2022 года станет для Тигра динамичным месяцем. Он ни дня не будет сидеть на месте, то работая, то активно отдыхая. Это хорошее время для того, чтобы восстановить физическую форму и бросить курить.

Кролик

Максимум внимания нужно уделить своему здоровью, самочувствию и даже настроению. Кролики склонны унывать в это серое и холодное время года. Бороться с депрессией помогут прогулки и гимнастика. Чем регулярнее будут физические упражнения, тем выше будет ваш жизненный тонус.

Дракон

Скрасить серость будней Драконам поможет творчество. Пора вернуться к любимым занятиям: если когда-то вы обожали рисовать, то купите альбом и краски. Яркие цвета и полет фантазии поможет избавиться от психологических зажимов и пережить непростой период. В целом, больших подарков судьбы пока ожидать не приходится.

Змея

Змеям лучше настроиться на спокойствие, умиротворение. Исключите потрясения и поменьше находитесь в толпе. Прекрасная идея — устроить уик-энд за городом с родными, а вот активный отдых с друзьями отложите на потом. Можно начинать курсы обучения, повышать квалификацию.





Лошадь

Позитивный месяц с точки зрения финансов. Укрепить материальную основу будет легче, чем раньше. Но есть риск выгорания на работе. Если станет вопрос «деньги или здоровье», то выбирайте себя. Самочувствие всегда в приоритете.

Коза

Удача людей, родившихся в год Козы, будет зависеть от их рода деятельности. Те, кто заняты в социальной и гуманитарной сферах, смогут добиться очень многого. Также хорошие новости для родителей: они смогут укрепить свой авторитет перед детьми и найти с ними взаимопонимание.

Обезьяна

Мемы прошлого станут как никогда актуальны для Обезьян. Человек, с которым вы не виделись годами, может вновь ворваться в вашу жизнь. Некоторые снова побывают в городе, в котором жили ранее. Осторожность стоит проявлять только в любовной сфере: помните, что в одну и ту же воду дважды не войти.

Петух

Очень неспокойный месяц для Петуха. Согласно китайскому гороскопу, в ноябре будет много сплетен и зависти. Чтобы не стать темой для обсуждения, ведите себя буднично, незаметно. Круто поменять жизнь можно всегда, но важно, в какую сторону. Добрые перемены наступят чуть позже.

Собака

Собаки будут изумительны в общении, что притянет к ним всеобщее внимание. Окутанные романтическим флером, они с трудом будут выполнять рутинные обязанности. Используйте шансы лунного затмения 8 ноября, чтобы улучшить свою жизнь. Под конец осени придется отказаться от многочисленных связей и побыть наедине с собой.





Свинья

Для вас ноябрь 2022 года приготовил много шансов и возможностей. Следующий шаг — за вами. Если не хотите оставлять все как есть, соглашайтесь на поступающие предложения. Кстати, новые знакомства в Интернете могут принести многообещающее общение с намеком на будущее развитие.