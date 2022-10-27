. Даня Милохин дорого заплатит за свой побег с ледового шоу
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Даня Милохин дорого заплатит за свой побег с ледового шоу

Даня Милохин дорого заплатит за свой побег с ледового шоу
Стало известно, что будет с певцом Даней Милохиным за его демарш. Самоуправство влетит блогеру в копеечку. Блогер и певец Даня Милохин совершил неслыханную дерзость и заявил, что с проекта «Ледниковый период» он уходит. Некрасиво хлопнуть дверью он решил, якобы, из-за потери интереса и усталости. Такой уход участника на проекте расценили чуть ли не как подлость — еще бы, покидать шоу в самом его разгаре, бросив партнершу мало кому в голову бы пришло вообще. При том, что каждый из героев заключает договор, в котором прописано все, вплоть до штрафов за нарушение правил. Продюсер Антонина Саврасова-Абрамова это подтверждает. И за срыв съемочного процесса звездам грозят недетские санкции. Она рассказала News.ru, что речь идет о суммах с шестью нулями.
Адвокат Сергей Жорин это подтверждает. Самоволка Милохину явно обещает влететь в копеечку. «Кроме штрафов, которые прописаны в договоре, виновная сторона должна возместить также подтвержденные убытки», — подчеркивает Сергей Жорин. Между тем, журналист Михаил Шахназаров считает, что Даня Милохин не сам ушел с проекта, а его выгнали. Причиной стала гневная тирада в адрес невежественного блогера от режиссера Никиты Михалкова. Мэтр возмутился, как такой низкоэрудированный кумир молодежи мог оказаться звездой Первого канала.
# Шоу-бизнес Милохин Даня
По материалам: z-aya

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