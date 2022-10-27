. Действия России в Арктике назвали стратегическим вызовом для НАТО
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Действия России в Арктике назвали стратегическим вызовом для НАТО

Действия России в Арктике назвали стратегическим вызовом для НАТОЭкс-глава МИД Норвегии Сёрейде: восстановление баз РФ в Арктике стало вызовом для НАТОСюжетРоссия и НАТО:

Бывший министр иностранных дел Норвегии Ине Эриксен Сёрейде (Ine Eriksen Søreide) назвала действия России в Арктике, в том числе восстановление военно-морских баз и перезапуск системы обороны, вызовом для НАТО. Его слова приводит журнал Yle.

Она отметила, что отношения между Москвой и другими странами региона разрушены, и вряд ли смогут выйти на уровень до 2014 года. Информация о ситуации в арктическом регионе поступает от разведки, поскольку прямых каналов связи между государствами нет.

«Большая часть российского ядерного оружия расположена на Кольском полуострове, и Россия перезапустила свою систему обороны. Это стратегический вызов, в том числе, и для НАТО», — подчеркнула Сёрейде.

Ранее первый замглавы МИД России Владимир Титов заявил, что действия Осло лишь продлевают специальную военную операцию на Украине. По его словам, НАТО нарастило активность на Севере Европы и в Арктике, в том числе и в Норвегии, что дестабилизирует военно-политическую ситуацию.

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По материалам: lenta.ru

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