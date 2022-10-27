. День 27 октября в истории

Всемирный день аудиовизуального наследия.

Памятная дата ООН, установленная решением Генеральной конференции ЮНЕСКО в 2005 году. Она приурочена к годовщине принятия организацией в 1980 году Рекомендации об охране и сохранении движущихся изображений.

Аудиовизуальные документы (фильмы, радио- и телевизионные программы, аудио и видеозаписи) — главные носители информации ХХ и ХХI веков, помогающие сохранить культурную самобытность народа. К сожалению, они чрезвычайно уязвимы. Часть аудиовизуальных архивов ХХ века уже исчезла из-за устаревания технологии, небрежности и потерь, вызванных разрушением.

В 1992 году для защиты всемирного аудиовизуального наследия ЮНЕСКО учредила программу «Память мира», в рамках которой ведутся реестры документального наследия (на международном, региональном и национальном уровнях).

38 лет назад (1984) состоялось официальное открытие сквозного движения поездов по всей Байкало-Амурской магистрали.

Идея строительства железной дороги для освоения Дальнего Востока появилась ещё в конце XIX века, однако она вплоть до 1930-х годов не получала практического разрешения. В 1932 году СНК СССР принял постановление «О строительстве Байкало-Амурской магистрали», но стройка затянулась на годы. Неоднократно она прекращалось по разным причинам: недостаток рабочей силы, Великая Отечественная война, землетрясения в районе строительства в конце 1950-х годов.

Активное строительство БАМа началось в 1974 году. Основными участниками «стройки века» были комсомольцы-добровольцы и военные строители. «Золотое звено», которое соединило западную и восточную части железной дороги, было уложено 1 октября 1984 года, а 27 октября состоялось официальное открытие сквозного движения поездов по всей магистрали.

Сегодня БАМ — одна из крупнейших железнодорожных магистралей в мире. Её протяженность составляет 4 тысячи 300 километров. Она пролегает по территории Иркутской и Амурской областей, Хабаровского и Забайкальского краёв, Бурятии и Якутии.

78 лет назад (1944) состоялось первое вручение почётного звания «Мать-героиня»

Оно было установлено Указом Президиума Верховного Совета СССР от 8 июля 1944 года «Об увеличении государственной помощи беременным женщинам, многодетным и одиноким матерям, усилении охраны материнства и детства, об установлении высшей степени отличия - звания «Мать-героиня» и учреждении ордена «Материнская слава» и медали «Медаль материнства».

Почётное звание получали матери, родившие и воспитавшие 10 и более детей. Орденом награждались матери семи, восьми и девяти детей, медалью — матери шести и пяти детей.

Первая церемония присвоения звания «Мать-героиня» состоялась в Кремле 27 октября 1944 года. Среди четырнадцати женщин, удостоенных им, орден № 1 был вручен жительнице посёлка Мамонтовка Московской области Алексахиной Анне Савельевне, которая воспитала 12 детей. Во время Великой Отечественной войны восемь её сыновей ушли на фронт, четверо из них погибли.

За 47 лет существования звания «Мать-героиня» им были награждены более 750 тысяч женщин.

После распада СССР многодетных матерей награждали орденом Дружбы или медалью ордена «За заслуги перед Отечеством».

В 2008 году указом Президента РФ был учреждён орден «Родительская слава», которым награждаются родители или усыновители, воспитывающие семь и более детей. В 2010 году — медаль ордена «Родительская слава», которая вручается семьям, воспитывающим четырех и более детей.

104 года назад (1918) открылся Иркутский государственный университет.

Он стал первым высшим учебным заведением Восточной Сибири.

Сегодня университет — крупнейшее в регионе научное и образовательное учреждение. Образовательный комплекс ВУЗа включает в себя 8 учебных институтов, 8 факультетов, 1 филиал, одну из крупнейших вузовских библиотек России, магистратуру, аспирантуру, докторантуру и Иркутский виртуальный университет. Здесь учатся более 14 тысяч студентов, в том числе свыше 700 студентов из 23 зарубежных стран.

117 лет назад (1905) в Санкт-Петербурге на Балтийском заводе заложен броненосец «Император Павел I».

Это первый в мире корабль, оснащенный гиперболоидными многосекционными стальными сетчатыми мачтами конструкции известного инженера Владимира Шухова.

Броненосец «Император Павел I» был спущен на воду 25 августа 1907 года.

350 лет назад (1672) состоялся первый спектакль в Комедиальной хоромине — первом в России здании, выстроенном специально для театральных представлений.

Оно было возведено по указу царя Алексея Михайловича в его летней резиденции в Преображенском под Москвой.

Труппу из молодых иностранцев, живших в Немецкой слободе, собрал ставший, основоположником русского театра Йоганн (в России его называли Яган) Готфрид Грегори, сын немецкого врача. Он же был и автором пьесы «Комедия, как Артасеркс велел повесить Амана по царицыну челобитью и Мардохеину наученью». Первый спектакль продолжался 10 часов.

После смерти Алексея Михайловича Комедиальную хоромину снесли как «богопротивную».

71 год назад (1951) для борьбы со злокачественными образованиями впервые применено радиационное облучение.

Процедура была проведена в Саскачеванском университете (Канада) под руководством Гарольда Джонса. Для проведения лучевой терапии в качестве источника гамма-лучей высокой энергии использовали «кобальтовую пушку» (радиоактивный кобальт-60).

Сегодня лучевая терапия — один из основных методов лечения онкологических заболеваний наряду с хирургическим и лекарственным методом лечения.

118 лет назад (1904) в Нью-Йорке была открыта первая линия метро.

Первая ветка метрополитена длиной 15 километров была проложена от Сити Холл до 145-й улицы. На открытии поездом управлял лично мэр города Джордж Маклеллан.

Сегодня Нью-Йоркское метро — одно из крупнейших в мире. Общая протяженность путей достигает 1355 километров. На 26 линиях расположено более 460 станций. Ежедневно Нью-Йоркское метро перевозит около 4,4 миллионов пассажиров.