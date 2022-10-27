. Директора Ксении Собчак шантажировал мужа Тины Канделаки

Ведущая и журналистка Ксения Собчак не стала дожидаться результатов расследования и покинула страну. Вчера блогер Илья Варламов, ссылаясь на собственные источники, сообщил о задержании коммерческого директора Ксении Собчак Кирилла Суханова. Позже выяснилось, что вместе с ним арестовали и бывшего главреда Tatler Ариана Романовского. Оба задержаны в рамках одного уголовного дела. Им предъявлено обвинение в вымогательстве. Данную информацию подтвердили в правоохранительных органах. «В среду Тверской суд Москвы изберет им меру пресечения», — заявили в ведомстве.Никаких подробностей официальные источники не сообщают, но в Сети поползли слухи, что в качестве пострадавшего по делу предположительно проходит… муж Тины Канделаки — директор по особым поручениям Госкорпорации Ростех Василий Бровко. Говорят, Суханов якобы сотрудничал с администраторами Telegram-каналов, которых подозревают в вымогательстве у топ-менеджера, сообщает Telegram-канала ВЧК-ОГПУ. Ксения Собчак шокирована новостью об аресте своего коммерческого директора. Журналистка работала с Сухановым на протяжении нескольких лет и не верит в его виновность.