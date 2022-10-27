. Для Евгении Медведевой нашли точную копию Дани Милохина
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Для Евгении Медведевой нашли точную копию Дани Милохина

Для Евгении Медведевой нашли точную копию Дани Милохина
Фигуристка Евгения Медведева осталась одна после демарша Дани Милохина. После внезапного ухода Дани Милохина из шоу «Ледниковый период» его партнерша Евгения Медведева осталась не у дел, однако худрук проекта Илья Авербух пообещал не бросать фигуристку в беде и подобрать ей другого эффектного артиста, который заменит безответственного блогера. Слов на ветер тренер не бросает и в настоящее время проводит пробы кандидатов, стараясь не афишировать их личности. Но некоторые знаменитости всё же не смогли остаться неузнанными. Так, накануне на площадке заметили 23-летнего актера Алексея Лукина, ставшего известным благодаря сериалу «Ивановы-Ивановы». Он внешне чем-то напоминает Милохина – светловолосый, высокий, субтильный. Артист пробовал кататься на коньках и получалось у него вполне сносно.
Однако на следующий день на смотр приехал другой актер – 21-летний Антон Рогачев, и вот его без преувеличения можно назвать основным претендентом на замену тиктокера, хотя бы потому, что он как две капли воды на него похож. Более того, у Антона уже имеется за плечами опыт съемок на коньках – он играл в фильме «Небесная команда» про хоккеистов. Очевидцы отмечают, что артист уверенно держится на льду: он продемонстрировал свои таланты Авербуху, а потом о чем-то увлеченно с ним разговаривал. Но пока окончательное решение не принято. Говорят, у продюсеров в списке немало желающих встать в пару с Медведевой, и организаторы продолжают выбирать наиболее подходящего участника, пишет Super.
# Шоу-бизнес Медведева Евгения
По материалам: z-aya

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