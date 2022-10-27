. Если черный кот дорогу перейдет: приметы и суеверия, связанные с кошками, можно ли их держать дома

Со времен Средневековья черные кошки были жертвами человеческого невежества и суеверия. С ними связана масса примет, символизирующих беды и несчастья, которым многие люди склонны верить до сих пор. Действительно ли эти приметы имеют под собой какую-то реальную почву, откуда они пошли и насколько безопасно держать черную кошку в доме.

История черной кошки

Чтобы ответить на вопрос, откуда пошли приметы и суеверия про черную кошку, и почему именно этот окрас безобидного домашнего животного стал символом несчастий, нужно обратиться к истории.

В древней мифологии многих народов мира черные кошки считались олицетворением богов. К ним относились, как к священным животным, их содержали при богатых дворах, за ними ухаживали, как за царскими особами. С конца VIII века отношение к кошкам резко поменялось, христианская церковь стала называть их воплощением дьявола. В Италии начались преследования любителей кошек. Папа Иннокентий VII отдал инквизиции приказ уничтожать этих животных.





Особенно доставалось кошкам черного окраса, считалось, что сам сатана может принимать облик черного кота. Черным кошкам приписывали и другие демонические черты, отождествляя их с темными силами.

Некоторые исследователи считают, что христиане невзлюбили кошек из-за противоборства религий, потому что к ним благосклонно относились мусульмане. Хотя это всего лишь

гипотеза, ни доказать, ни опровергнуть которую невозможно.

Как относились к черным кошкам на Руси

На Руси домашние кошки появились достаточно поздно, и их судьба не была такой печальной. Их сразу же стали использовать в качестве охотников на грызунов, они поселились как в боярских теремах, так и в избах крестьян. Но слухи о перевоплощении сатаны в облик черного кота продолжали сопровождать этих животных всю их долгую историю.

Черный цвет на Руси всегда считался греховным, связанным с несчастьями, поэтому к черным кошкам у нас также всегда относились настороженно, считая, что в них могут перевоплощаться ведьмы.





Во времена распространения чумы считалось, что разносчиками этого заболевания являются черные кошки, из-за чего несчастные животные также подвергались уничтожению.

С черной кошкой долгое время связывали различные беды и несчастья. До сих пор некоторые люди верят в примету о том, что если черная кошка перешла дорогу — быть беде.

Какие приметы и суеверия, связанные с черными кошками, существуют в разных странах

Далеко не везде сложилось негативное отношение к черным кошкам. В некоторых странах их всегда почитали и не считали символом несчастий.

В Египте черные кошки считались священными воплощениями божеств. Их запрещали истреблять и нередко после смерти хоронили в семейном склепе.

Японцы считают, что черные кошки приносят удачу. Одной из самых популярных статуэток в Стране восходящего солнца является Манеки-неко — статуэтка черной кошки.

В Англии и Шотландии всегда благосклонно относились к черным кошкам. Более того, считали, что они приносят удачу и защищают дом от злых сил. Моряки верили, что эти животные приносят удачу, и брали их с собой на корабль, а их жены держали черных кошек дома в качестве оберега, чтобы с мужьями во время плавания ничего не случилось.

В таких странах, как Япония, Англия, Ирландия, Австралия считается большой удачей, если к дому приблудился черный кот.





У немцев и американцев сохранились древние представления о том, что черный кот приносит несчастье. В частности, если перед свадьбой черный кот зашел в комнату невесты, считается, что жизнь у супругов не сложится.

Однако все эти приметы основаны на суеверии и не имеют под собой никакой реальной основы. Любителей черных кошек насчитывается огромное количество по всему миру, и все они утверждают, что это лучший четвероногий друг и компаньон, доставляющий море радости и удовольствия всем членам семьи. А для гипертоников это еще и незаменимый лекарь. Так оценивают владельцы черных кошек их способности своим мурлыканием и прикосновением лапками снимать артериальное давление.