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Европейский Центробанк резко поднял базовую ставку

Европейский Центробанк резко поднял базовую ставкуЕвропейский Центробанк поднял три ключевые процентные ставки на 0,75 процентного пункта

Совет управляющих Европейского центрального банка (ЕЦБ) поднял три ключевые процентные ставки на 0,75 процентного пункта. Базовая ставка со 2 ноября вырастет до 2 процентов, ставка по депозитам — до 1,5 процента, а по краткосрочным кредитам — 2,25 процента. Об этом говорится в пресс-релизе, размещенном на сайте регулятора.

На столь резкое повышение ставок ЕЦБ решился второй раз подряд. В сообщении указывается, что ужесточение денежно-кредитной политики продолжится для возвращения инфляции к целевому уровню 2 процента.

Регулятор отмечает, что инфляция остается на слишком высоком уровне, и быстро справиться с проблемой не получится. Также анонсировано изменение условий программы целевого долгосрочного кредитования, которая в период острой фазы пандемии COVID-19 сыграла ключевую роль в сдерживании рисков для ценовой стабильности.

Окончательные данные Статистического управления Евросоюза, опубликованные ранее, показали, что в сентябре инфляция в еврозоне на фоне энергокризиса достигла 9,9 процента.

В пятницу, 28 октября, принять решение по ключевой ставке должен совета директоров Банка России. По прогнозам экспертов, регулятор сохранит его на уровне 7,5 процента годовых, остановив процесс смягчения денежно-кредитной политики. Поводом для этого, как указывали в ЦБ по итогам прошлого заседания, стало движение рисков в сторону проинфляционных.

# Экономика Экономика
По материалам: lenta.ru

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