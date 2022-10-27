. Федяев расскажет, как защитить транспортный рынок в условиях санкций
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Федяев расскажет, как защитить транспортный рынок в условиях санкций

Федяев расскажет, как защитить транспортный рынок в условиях санкций

20 октября в Госдуме прошло заседание рабочей группы по вопросам защиты внутреннего рынка и экспорта в условиях недружественных действий иностранных государств. Главной темой обсуждения стали меры поддержки предприятий и производств, занимающихся внедрением новых транспортных технологий и изготовлением специализированных материалов. Сейчас на повестке Госдумы находится вопрос по импортозамещению деталей и комплектующих для автомобилестроения. В ходе видеоинтервью в пресс-центре «Парламентской газеты» 27 октября первый зампред Комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Павел Федяев расскажет, как защитить транспортный рынок в условиях санкций.

Также парламентарий расскажет, насколько пострадал рынок дорожного строительства после введения санкций; какие новые технологии разрабатываются в этой связи научным сообществом; как складывается ситуация в сфере автомобилестроения; какие меры поддержки разрабатываются Госдумой для стабильной поставки материалов, запчастей и деталей, необходимых для транспортной отрасли.

Мероприятие начнется в 15:00. Трансляцию можно будет посмотреть на сайте «Парламентской газеты» и на странице издания в соцсети «ВКонтакте». Онлайн- и видеовопросы можно присылать по адресу press-center@pnp.ru 

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По материалам: pnp.ru

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