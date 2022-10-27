. Фил Спенсер намекнул на повышение цен на Xbox, игры и подписку Game Pass со стороны Microsoft
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Фил Спенсер намекнул на повышение цен на Xbox, игры и подписку Game Pass со стороны Microsoft

Фил Спенсер намекнул на повышение цен на Xbox, игры и подписку Game Pass со стороны Microsoft


В этом году компания Sony повысила цены на приставки Playstation 5. Таким образом, сейчас игровая приставка Xbox Series X стоит дешевле Playstation 5 на большинстве рынков, являясь более выгодным предложением. Несмотря на неплохие успехи в финансовом плане со стороны Xbox, компания Microsoft может в ближайшее время повысить цены на Xbox и Game Pass.

Выступая на WSJ Tech Live руководитель Microsoft Gaming Фил Спенсер обсудил цену консоли Xbox, а также перспективу повышения стоимости игр от внутренних студий до 70 долларов. Он не исключил, что повышение цен со стороны Xbox может состояться:

Я думаю, что в какой-то момент нам придется поднять цены на некоторые вещи. Но в преддверии праздничного сезона мы подумали, что важно сохранить цены на прежнем уровне.

Мы удерживаем цены на нашу консоль, мы удерживаем цены на игры… и нашу подписку. Я не думаю, что мы сможем делать это вечно. Я думаю, что в какой-то момент нам придется поднять цены на некоторые вещи…

# Технологии Xbox
По материалам: newxboxone

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