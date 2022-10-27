. Фил Спенсер намекнул на повышение цен на Xbox, игры и подписку Game Pass со стороны Microsoft

Вадим Карасев





В этом году компания Sony повысила цены на приставки Playstation 5. Таким образом, сейчас игровая приставка Xbox Series X стоит дешевле Playstation 5 на большинстве рынков, являясь более выгодным предложением. Несмотря на неплохие успехи в финансовом плане со стороны Xbox, компания Microsoft может в ближайшее время повысить цены на Xbox и Game Pass.

Выступая на WSJ Tech Live руководитель Microsoft Gaming Фил Спенсер обсудил цену консоли Xbox, а также перспективу повышения стоимости игр от внутренних студий до 70 долларов. Он не исключил, что повышение цен со стороны Xbox может состояться: