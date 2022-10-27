. Фил Спенсер прокомментировал Xbox Keystone и отказ от прототипа устройства

Вадим Карасев

Фанатский рендер пользователя с 4chan, который представляет, как может выглядеть устройств

Еще весной этого года появилась информация, что Microsoft готовит некое устройство Xbox Keystone. Предполагалось, что это небольшая ТВ-приставка, которая позволит играть в проекты из Xbox Cloud Gaming. А этой осенью консоль обнаружили на полке Фила Спенсера, главы Microsoft Gaming.

Руководитель Microsoft Gaming Фил Спенсер в рамках интервью WSJ прокомментировал появление прототипа Xbox Keystone у него на полке, а также сам процесс работы над стриминговым девайсом. По словам Спенсера, временно команда Xbox отказалась от идеи выпуска такого устройства:

Мы инкубировали Keystone внутри компании. В конце весны мы переключились на работу с Samsung [речь о внедрении Xbox Cloud Gaming в ПО телевизоров]. У меня все еще есть прототип… мы когда-нибудь создадим потоковое устройство? Я ожидаю, что мы это сделаем, но до этого еще много лет.

Спенсер не стал уточнять, что стало причиной отказа от текущей модели стримингового устройства Xbox Keystone.