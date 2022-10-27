Фил Спенсер: Рост подписки Game Pass на приставках Xbox замедляется
Подразделение Microsoft Gaming показало хорошие результаты за минувший квартал, о чем сообщила американская корпорация. Однако, одно из главных предложений Xbox, подписка Game Pass, растет не так быстро, как хотелось бы Microsoft. По крайней мере, если говорить о росте на игровых приставках.
Глава Microsoft Gaming Фил Спенсер в рамках WSJ Tech Live рассказал о замедлении роста подписки Game Pass на консолях:
Я вижу замедление роста, главным образом потому, что в какой-то момент мы достигли всех на консолях, кто хотел подписаться.
При этом, рост подписки Game Pass на PC продолжает быть существенным — 159% за год.
В том же интервью Спенсер заявил, что Xbox Game Pass составляет «10-15% общего дохода» от подразделения Microsoft Gaming. По словам Спенсера, сервис приносит компании прибыль.