. Фил Спенсер: Рост подписки Game Pass на приставках Xbox замедляется

Вадим Карасев





Подразделение Microsoft Gaming показало хорошие результаты за минувший квартал, о чем сообщила американская корпорация. Однако, одно из главных предложений Xbox, подписка Game Pass, растет не так быстро, как хотелось бы Microsoft. По крайней мере, если говорить о росте на игровых приставках.

Глава Microsoft Gaming Фил Спенсер в рамках WSJ Tech Live рассказал о замедлении роста подписки Game Pass на консолях:

Я вижу замедление роста, главным образом потому, что в какой-то момент мы достигли всех на консолях, кто хотел подписаться.

При этом, рост подписки Game Pass на PC продолжает быть существенным — 159% за год.

В том же интервью Спенсер заявил, что Xbox Game Pass составляет «10-15% общего дохода» от подразделения Microsoft Gaming. По словам Спенсера, сервис приносит компании прибыль.