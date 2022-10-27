. Фил Спенсер считает, что сегодняшняя метавселенная — это просто «плохие игры»

Вадим Карасев





Руководитель Microsoft Gaming Фил Спенсер выступил на WSJ Tech Live 2022, где рассказал много интересного про сделку с Activision Blizzard, устройство Xbox Keystone, подписку Game Pass и многое другое. Был затронут и вопрос метавселенных, который в последнее время активно обсуждается.

Фил Спенсер заявил, что считает на текущем этапе метавселенные довольно сырым продуктом. По его словам, они напоминают «плохие игры»:

Сегодня это просто плохо построенная видеоигра. Создание метавселенной, похожей на гостиную, — это не то, на что я хочу тратить свое время. Что я вижу в мире метавселенной, так это то, что мы находимся на ранней стадии, и это будет развиваться.

Стоит сказать, что ранее Фил Спенсер уже высказывал похожую точку зрения, отмечая, что в текущем виде метавселенная не завлекает игроков, поскольку они уже давно имеют все возможности, которые в ней представлены, в играх.