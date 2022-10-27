. Гороскоп от Анжелы Перл на 28 октября 2022 года: каким знакам зодиака стоит задуматься о будущем

Гороскоп от Анжелы Перл на 28 октября 2022 года – это еще одна возможность узнать немножко больше о будущем. Ничего зазорного нет в том, что человек хочет улучшить свою жизнь и заглянуть наперёд. Напротив, это способствует развитию логического мышления, ведь, продумывая все на шаг вперёд, можно многого добиться. Знаки зодиака разные, как и стихии, под которыми они находятся, но есть у них кое-что общее, что объединяет всех представителей.

Гороскоп от Анжелы Перл на 28 октября 2022 года для знаков зодиака стихии Воды





Знаки водной стихии часто не отдают себе отчёт в том, что каждое их действие порой несёт огромные потери для них и окружающих людей. Не зря ведь существует теория «взмаха крыла бабочки». Вот и милым Рыбам стоило бы помнить, что каждое их слово или намёк, которые на первый взгляд кажутся более чем нейтральными, способны спровоцировать целый торнадо на другом континенте, в данном случае в сердце собеседника.

Чтобы Раки поняли, что они не правы, им нужно наступить на свои же грабли, причем не раз. Самая основная проблема в жизни этих людей еще и в том, что их недоверие или чрезмерное доверие приводят к плачевным результатам. Ракам стоит научиться оценивать ситуацию трезво.

Скорпионам в этот день не позавидуешь. Несмотря на то, что день не принесёт никаких серьёзных проблем и вопросов, он будет трудным и очень затяжным. А вот ближе к вечеру знак может уже сдавать позиции, и не удивительно, ведь так морально истощать свой организм могут только Скорпионы.

Гороскоп от Анжелы Перл на 28 октября 2022 года тригону Воздуха





Весы умеют поставить вопрос так, чтобы собеседнику не оставалось ничего другого, как согласиться. Однако такие методы работают не всегда и не на всех. В любом случае данному представителю нужно еще попрактиковаться в своём «даре убеждения», дабы не вырастить в своем сердце тщетные надежды.

Когда состояние здоровья оставляет желать лучшего, Водолей обычно находится не в самом хорошем расположении духа, но вскоре все проблемы отойдут на второй план, все стабилизируется, а в жизни знака наступит белая полоса. Главное – не унывать, не падать духом и дать другим возможность помочь Водолеям в нелёгкой задаче под названием жизнь.

Чтобы не сделать самую фатальную ошибку в жизни, звезды советуют Близнецам срочно менять вид деятельности, и лучше всего даже место жительства. Конечно, это правило касается не всех, а только тех представителей Близнецов, кому, как казалось бы на первый взгляд, нечего терять. Если ничего не держит, так, может, стоит ничего не принимать близко к сердцу.

Гороскоп от Анжелы Перл на 28 октября 2022 года представителям Огненных знаков





Лучше и ярче, чем Овны нет, безусловно, во всем белом свете, но и быть такими категорически предвзятыми к себе могут только они. Знаку стоит помнить, что не он один виноват во всех бедах. Если что-либо идет не так, это значит, что система дала сбой. Так или иначе, представителям такой обжигающей стихии лучше держать ухо востро, особенно «рогатым» знакам типа Овна.

Ну что поделать, если Лев не способен думать головой? Да, очень часто этот знак страдает из-за своих амбиций и выражения эмоций, и, возможно, это может показаться грубым, но так им и надо. В любом случае не стоит сначала рубить сплеча, а потом жалеть. Ведь все проблемы берут своё начало из головы.

Если в кого и попадёт стрела амура, то это в сердце самого Стрельца. Может, где-то это не логично, но новые знакомства помогут немного отвлечься от того, что на протяжении долгого времени не даёт покоя. Что же, этот знак точно заслужил быть счастливым.

Гороскоп от Анжелы Перл на 28 октября 2022 года родившимся под покровительством Земли





Козерог – кто же еще может быть самым эмоциональным и одновременно скрытным представителем Земного тригона. Этим людям в свое время очень повезло со второй половинкой. В самом деле, когда судьба дает такой шанс, не стоит от него отказываться. На данный момент Козерог находится с тем, с кем должен связать свою жизнь, а значит он сделал правильный выбор. Осталось только беречь и ценить этого светлого человечка, в чем равных Козерогу нет.

Несмотря на свою тонкую натуру, Дева умеет заниматься приземленными вещами. Это именно тот знак, который не побоится возглавить холдинг, но и не побрезгует убирать улицы. Респект Девам за их человечность, за все хорошее в этой жизни им явно воздастся.

Побольше уверенности в себе не помешает Тельцам. Несмотря на суровый внешний облик, в душе смелости в них не больше, чем у промокшего котёнка. Не нужно прыгать выше головы, чтобы обрести себя, но вынуть голову из песка все же стоит, оставив это дело для страуса.