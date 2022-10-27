. Госдума рассмотрит в I чтении пакет законопроектов о запрете ЛГБТ-пропаганды
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Госдума рассмотрит в I чтении пакет законопроектов о запрете ЛГБТ-пропаганды

Госдума рассмотрит в I чтении пакет законопроектов о запрете ЛГБТ-пропаганды

Госдума в ходе пленарного заседания 27 октября рассмотрит в первом чтении пакет законопроектов о полном запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений и о введении ответственности за это.

В Госдуму 20 октября был внесен пакет законопроектов, предусматривающий введение запрета на пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений и педофилии. При этом предлагается установить, что за пропаганду ЛГБТ нарушителям могут в качестве штрафа грозить до пяти миллионов рублей, за пропаганду педофилии — до 10 миллионов рублей.

Одним из законопроектов предлагается внести изменения в Кодекс об административных правонарушениях. В частности, согласно этому документу, за распространение информации о нетрадиционных сексуальных отношениях или предпочтениях гражданам могут назначить штраф в размере от 50 до 100 тысяч рублей, для должностных лиц — от 100 до 200 тысяч рублей, для юрлиц от 800 тысяч до миллиона рублей. Кроме того, в качестве еще одной меры деятельность компаний могут приостановить на срок до 90 суток.

Также предлагается внести изменения в Закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» и отдельные законодательные акты. В частности, предполагается внести в список запрещенной для распространения среди детей информацию, которая демонстрирует нетрадиционные сексуальные отношения или предпочтения, а также то, что способно вызвать у детей желание сменить пол. Помимо этого, владельцев новостных агрегаторов, аудиовизуальных сервисов и соцсетей хотят обязать пресекать использование своих онлайн-площадок для пропаганды ЛГБТ-отношений.

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рекомендовал пакет к принятию в первом чтении. Аналогичное мнение выразили в думском Комитете по информационной политике, информационным технологиям и связи.

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По материалам: pnp.ru

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