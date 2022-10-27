Испанский генерал сравнил Россию и Украину со "слоном и комаром"
Экс-глава испанского Генштаба генерал армии Фернандо Алехандре сравнил боевые действий между Россией и Украиной с противостоянием слона и комара. Об этом он рассказал в интервью агентству EFE.
Как утверждает испанский военнослужащий, самостоятельно, без подписки оружием и деньгами из западных стран Украина не продержится долго. Рано или поздно, считает Алехандре, наступит момент, когда Запад будет думать о прекращении огня. Он призвал задуматься о том, "что позволено получить России", чтобы продвинуться в переговорах вперед.
Весной бывший премьер-министр Италии и депутат Европарламента Сильвио Берлускони заявил, что Европа должна заставить Украину принять условия России для достижения мира. Он призвал ЕС предложить такой мирный план, который устроил бы и Киев, и президента России Владимира Путина.