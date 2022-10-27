. Испанский генерал сравнил Россию и Украину со "слоном и комаром"

Вадим Карасев

Экс-глава испанского Генштаба генерал армии Фернандо Алехандре сравнил боевые действий между Россией и Украиной с противостоянием слона и комара. Об этом он рассказал в интервью агентству EFE.

Как утверждает испанский военнослужащий, самостоятельно, без подписки оружием и деньгами из западных стран Украина не продержится долго. Рано или поздно, считает Алехандре, наступит момент, когда Запад будет думать о прекращении огня. Он призвал задуматься о том, "что позволено получить России", чтобы продвинуться в переговорах вперед.

"Мы не можем полагать, что у ворот Европы будет очень затяжная война", — подчеркнул генерал.

Весной бывший премьер-министр Италии и депутат Европарламента Сильвио Берлускони заявил, что Европа должна заставить Украину принять условия России для достижения мира. Он призвал ЕС предложить такой мирный план, который устроил бы и Киев, и президента России Владимира Путина.