. Известная российская блогерша рассказала об излечении от серьезного расстройства

Вадим Карасев

Блогерша Карина Карамбейби заявила, что вылечилась от расстройства пищевого поведения

Известная российская блогерша Карина Карамбейби (настоящая фамилия — Егамедиева) заявила, что благодаря сеансам психотерапии излечилась от расстройства пищевого поведения (РПП). Об этом она рассказала в проекте AGENTSHOW телеведущей Анастасии Ивлеевой. Видео доступно на YouTube.

Карамбейби отметила, что «проработала» это серьезное расстройство. «Я очень благодарна тому, что психотерапия существует, потому что, мне кажется, я очень, очень давно не чувствовала себя так комфортно в себе», — призналась блогерша.

Вместе с тем, по ее словам, некоторые считают, что полностью излечиться от расстройства пищевого поведения невозможно, возможна лишь ремиссия. Поэтому, как уточнила Карамбейби, она решила периодически общаться со своим психологом, чтобы в случае возобновления симптомов оперативно их устранить.

Блогерша также добавила, что в ее случае корни болезни идут из детства и связаны в том числе с ее семьей. «Причина этого всего никогда не будет очевидна. Она не просто во вскользь брошенной фразе, она может быть гораздо-гораздо глубже», — подчеркнула гостья шоу.

Карина Карамбейби ранее неоднократно рассказывала, что в прошлом перенесла анорексию. В одном из первых видео блогерша описала, как сильно ограничивала себя в питании во время учебы в школе. Тогда она утверждала, что избавилась от РПП и начала нормально питаться.

Однако спустя два года в новом ролике девушка призналась, что все это время у нее по-прежнему регулярно возникали симптомы расстройства и она лгала зрителям о нормальном самочувствии. Блогерша также пожаловалась на то, что из-за голодания и самостоятельного приема лекарств с целью похудеть у нее возникли проблемы со зрением, опорно-двигательным аппаратом, иммунитетом, зубами, почками и желудочно-кишечным трактом.