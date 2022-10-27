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Известная российская блогерша рассказала об излечении от серьезного расстройства

Известная российская блогерша рассказала об излечении от серьезного расстройстваБлогерша Карина Карамбейби заявила, что вылечилась от расстройства пищевого поведения

Известная российская блогерша Карина Карамбейби (настоящая фамилия — Егамедиева) заявила, что благодаря сеансам психотерапии излечилась от расстройства пищевого поведения (РПП). Об этом она рассказала в проекте AGENTSHOW телеведущей Анастасии Ивлеевой. Видео доступно на YouTube.

Карамбейби отметила, что «проработала» это серьезное расстройство. «Я очень благодарна тому, что психотерапия существует, потому что, мне кажется, я очень, очень давно не чувствовала себя так комфортно в себе», — призналась блогерша.

Вместе с тем, по ее словам, некоторые считают, что полностью излечиться от расстройства пищевого поведения невозможно, возможна лишь ремиссия. Поэтому, как уточнила Карамбейби, она решила периодически общаться со своим психологом, чтобы в случае возобновления симптомов оперативно их устранить.

Блогерша также добавила, что в ее случае корни болезни идут из детства и связаны в том числе с ее семьей. «Причина этого всего никогда не будет очевидна. Она не просто во вскользь брошенной фразе, она может быть гораздо-гораздо глубже», — подчеркнула гостья шоу.

Карина Карамбейби ранее неоднократно рассказывала, что в прошлом перенесла анорексию. В одном из первых видео блогерша описала, как сильно ограничивала себя в питании во время учебы в школе. Тогда она утверждала, что избавилась от РПП и начала нормально питаться.

Однако спустя два года в новом ролике девушка призналась, что все это время у нее по-прежнему регулярно возникали симптомы расстройства и она лгала зрителям о нормальном самочувствии. Блогерша также пожаловалась на то, что из-за голодания и самостоятельного приема лекарств с целью похудеть у нее возникли проблемы со зрением, опорно-двигательным аппаратом, иммунитетом, зубами, почками и желудочно-кишечным трактом.

# Главные новости Интернет и СМИ
По материалам: lenta.ru

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