. Япония высказалась о тренировке сил стратегического сдерживания в России
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Япония высказалась о тренировке сил стратегического сдерживания в России

Япония высказалась о тренировке сил стратегического сдерживания в РоссииПремьер Японии Мацуно отказался комментировать пуски баллистических ракет Россией

Власти Японии знают о проведении Россией тренировки сил стратегического сдерживания, в ходе которых были осуществлены пуски баллистических ракет, но отказываются давать комментарии относительно возможных целей Москвы, заявил генеральный секретарь японского кабинета министров Хирокадзу Мацуно, пишет РИА Новости.

По его словам, японская сторона знает, что во время тренировок в среду, 26 октября, российские военные запустили баллистические ракеты. «Хотя мы не станем комментировать цели российской стороны, мы продолжаем внимательно наблюдать за действиями российских военных, включая вокруг Украины», — высказались в Токио. Премьер предупредил Россию о недопустимости «угроз применения ядерного оружия».

Ранее стратегические ядерные силы России провели учения по нанесению массированного ядерного удара в ответ на ядерный удар по территории страны. Как сообщили в пресс-службе Кремля, в ходе учений с космодрома Плесецк была запущена межконтинентальная баллистическая ракета «Ярс».

# В мире Мир
По материалам: lenta.ru

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