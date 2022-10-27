. Экипаж американского авианосца сообщил о готовности вступить в бой с Россией

Вадим Карасев

В случае необходимости авианосец США "Джордж Буш-старший" USS George H.W. Bush (CVN-77) может вступить в бой с вооруженными силами России. Об этом в интервью Sky News рассказал командир корабля Деннис Велес.

По словам контр-адмирала, основной посыл американской стороны в адрес России заключается в том, что солдаты США "готовы к любой миссии". Велес подчеркнул, что ключевая и приоритетная задача боевого судна — сдерживание угроз и предотвращение эскалации. Все хотят мира и стабильности в европейском регионе, отметил командир.

"Этот корабль, эта ударная группа, наши союзники – мы готовы ко всему. Мы демонстрируем это каждый день", — заявил Велес, отвечая на вопрос о готовности экипажа авианосца к гипотетическому военному конфликту с РФ.

В минувшую субботу США передислоцировали в Румынию элитную 101-ю десантную дивизию для участия в учениях НАТО. Подразделение, также известное как "Кричащие орлы", будет защищать границы альянса от "военной эскалации".



Западные источники связывают передислокацию "Кричащих орлов" с плановыми учениями НАТО по ядерному сдерживанию "Стойкий полдень" (Steadfast Noon). Военные маневры проходят на территории европейских стран-членов альянса с 17 по 30 октября. В НАТО, однако, отметили, что боевое оружие на плановых учениях задействовано не будет.