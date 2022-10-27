Российский президент Владимир Путин смог предотвратить план США лишить страну выхода к Черному и Средиземному морю. Об этом написал на своем сайте экс-сотрудник Белого дома при администрации Рональда Рейгана Пол Крейг Робертс.

Он напомнил, что до 2014 года Москва арендовала военно-морские базы в Крыму. Он объяснил это тем, что российский президент предвидел опасность, грозившую интересам России после госпереворота в Киеве.

«Путин был достаточно бдителен, чтобы понять, что новое американское марионеточное правительство на Украине отменит договор аренды, тем самым лишив Россию доступа к Черному морю и через него к Средиземному морю», — подчеркнул экс-сотрудник Белого дома.





Также, по его мнению, российский лидер поступил правильно согласившись принять Крым и Севастополь в состав России после проведенных там референдумов.

После распада СССР Черноморский флот остался в составе российских Вооруженных сил, несмотря претензии Киева. Окончательно этот вопрос был урегулирован в 1997 года, когда президенты России и Украины Борис Ельцин и Леонид Кучма соответственно подписали «Большой договор» о дружбе и сотрудничестве. В 2010 бы продлен аренды баз для кораблей Черноморского флота в Крым на 25 лет с 2017 года. После принятия Крыма в состав РФ российская сторона прекратила действия всех четырех соглашений.