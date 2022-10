. Эти 5 игр сегодня добавляют в подписку Game Pass — на приставках Xbox и PC

Вадим Карасев





Подписка Game Pass пополняется 27 октября сразу 5 новыми играми. Все проекты выходят в игровом сервисе сразу после релиза — это:

Gunfire Reborn

Gunfire Reborn (Xbox и PC)Frog Detective: The Entire Mystery (PC) — включает в себя 3 игры серии Frog DetectiveSIGNALIS (Xbox, PC)Все игры станут доступны в Microsoft Store в течение дня.

Gunfire Reborn — это приключенческая игра со множеством уровней, которая сочетает в себе элементы шутера от первого лица, roguelite и RPG. И…

Frog Detective: The Entire Mystery

Вы детектив и лягушка, и пришло время разгадать 3 захватывающих загадки!



SIGNALIS

Поиски снов внутри кошмара. Пробудись ото сна и исследуй сюрреалистический ретротехнический мир вместе с техником-репликой Эльстер, котор…

