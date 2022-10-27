Эти 5 игр сегодня добавляют в подписку Game Pass — на приставках Xbox и PC
Сегодня, 09:00 Вадим Карасев
Подписка Game Pass пополняется 27 октября сразу 5 новыми играми. Все проекты выходят в игровом сервисе сразу после релиза — это:
Gunfire Reborn (Xbox и PC)
Frog Detective: The Entire Mystery (PC) — включает в себя 3 игры серии Frog Detective
SIGNALIS (Xbox, PC)
Все игры станут доступны в Microsoft Store в течение дня.
Gunfire Reborn
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Gunfire Reborn
Gunfire Reborn — это приключенческая игра со множеством уровней, которая сочетает в себе элементы шутера от первого лица, roguelite и RPG. И…
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Frog Detective: The Entire Mystery
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Frog Detective: The Entire Mystery
Вы детектив и лягушка, и пришло время разгадать 3 захватывающих загадки!
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SIGNALIS
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SIGNALIS
Поиски снов внутри кошмара. Пробудись ото сна и исследуй сюрреалистический ретротехнический мир вместе с техником-репликой Эльстер, котор…
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По материалам: newxboxone