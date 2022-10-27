. Эти 5 игр сегодня добавляют в подписку Game Pass — на приставках Xbox и PC
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Эти 5 игр сегодня добавляют в подписку Game Pass — на приставках Xbox и PC

Эти 5 игр сегодня добавляют в подписку Game Pass — на приставках Xbox и PC


Подписка Game Pass пополняется 27 октября сразу 5 новыми играми. Все проекты выходят в игровом сервисе сразу после релиза — это:



Gunfire Reborn (Xbox и PC)



Frog Detective: The Entire Mystery (PC) — включает в себя 3 игры серии Frog Detective



SIGNALIS (Xbox, PC)

Все игры станут доступны в Microsoft Store в течение дня.

Gunfire Reborn


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Gunfire Reborn

Gunfire Reborn — это приключенческая игра со множеством уровней, которая сочетает в себе элементы шутера от первого лица, roguelite и RPG. И…
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Frog Detective: The Entire Mystery


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Frog Detective: The Entire Mystery

Вы детектив и лягушка, и пришло время разгадать 3 захватывающих загадки!

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SIGNALIS


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SIGNALIS

Поиски снов внутри кошмара. Пробудись ото сна и исследуй сюрреалистический ретротехнический мир вместе с техником-репликой Эльстер, котор…
Перейти в Microsoft Store

# Технологии Game Pass
По материалам: newxboxone

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