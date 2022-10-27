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Юлия Савичева едва не убила своего музыканта

Юлия Савичева едва не убила своего музыканта
35-летняя певица Юлия Савичева не на шутку разошлась на сцене. Артистка рассказала, что во время ее последнего концерта произошел неприятный инцидент – по ее вине пострадал один из музыкантов. Певица разбила гитаристу голову, но этого не заметила и не стала останавливать мероприятие. В итоге мужчина до конца шоу истекал кровью. К счастью, травма оказалось не так серьезна, и в перерыве ему оказали необходимую медицинскую помощь. Савичева призналась, что во всем виновата ее привычка сбрасывать обувь по ходу концерта. Вот и на этот раз, пустившись в пляс, артистка решила избавиться от туфель на шпильке, но не рассчитала траекторию их полета, и один из каблуков попал прямо по голове стоящему рядом гитаристу.
Инцидент попал на видео, и сконфуженная певица сама поделилась роликом в соцсети, повинившись перед пострадавшим музыкантом. Но надо отдать мужчине должное: он стойко перенес удар каблука и даже не прекратил играть, получив травму. Напомним, Савичевой в ее сольной карьере активно помогает муж — музыкант и композитор Александр Аршинов, за которого артистка вышла замуж в 2014 году. Он пишет песни для супруги и всячески ее поддерживает. Не секрет, что у пары есть дочь Анна (этим летом ей исполнилось пять лет), однако девочка не живет с родителями: с рождения малышка находится в Португалии вместе с бабушкой и дедушкой, а Савичева изредка ее навещает.
# Шоу-бизнес Савичева Юлия
По материалам: z-aya

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