. Как изменились знаменитости с возрастом (13 фото)

Вадим Карасев

Известные люди из этой подборки всегда будут молодыми в своих фильмах, клипах и записях концертов и выступлений. Но на календаре уже 2022 год, который потихоньку движется к своему завершению. Время летит и все мы меняемся. В том числе и знаменитости. Давайте поглядим, как они переменились за годы своей карьеры.Лиам НисонГленн КлоузПатрик ДемпсиДэниел Дэй-ЛьюисБлайт ДаннерРичард ГирВупи ГолдбергЭмма ТомпсонДжефф БриджесРоберт РедфордМерил СтрипДжон Бон ДжовиМайкл Дуглас