Как изменились знаменитости с возрастом (13 фото)
Сегодня, 13:55 Вадим Карасев
Известные люди из этой подборки всегда будут молодыми в своих фильмах, клипах и записях концертов и выступлений. Но на календаре уже 2022 год, который потихоньку движется к своему завершению. Время летит и все мы меняемся. В том числе и знаменитости. Давайте поглядим, как они переменились за годы своей карьеры.
Лиам Нисон
Гленн Клоуз
Патрик Демпси
Дэниел Дэй-Льюис
Блайт Даннер
Ричард Гир
Вупи Голдберг
Эмма Томпсон
Джефф Бриджес
Роберт Редфорд
Мерил Стрип
Джон Бон Джови
Майкл Дуглас
Лиам Нисон
Гленн Клоуз
Патрик Демпси
Дэниел Дэй-Льюис
Блайт Даннер
Ричард Гир
Вупи Голдберг
Эмма Томпсон
Джефф Бриджес
Роберт Редфорд
Мерил Стрип
Джон Бон Джови
Майкл Дуглас
По материалам: триникси