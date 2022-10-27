. Как изменились знаменитости с возрастом (13 фото)
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Как изменились знаменитости с возрастом (13 фото)

Лиам НисонИзвестные люди из этой подборки всегда будут молодыми в своих фильмах, клипах и записях концертов и выступлений. Но на календаре уже 2022 год, который потихоньку движется к своему завершению. Время летит и все мы меняемся. В том числе и знаменитости. Давайте поглядим, как они переменились за годы своей карьеры.

Лиам Нисон


Гленн Клоуз

Гленн Клоуз
Патрик Демпси

Патрик Демпси
Дэниел Дэй-Льюис

Дэниел Дэй-Льюис
Блайт Даннер

Блайт Даннер
Ричард Гир

Ричард Гир
Вупи Голдберг

Вупи Голдберг
Эмма Томпсон

Эмма Томпсон
Джефф Бриджес

Джефф Бриджес
Роберт Редфорд

Роберт Редфорд
Мерил Стрип

Мерил Стрип
Джон Бон Джови

Джон Бон Джови
Майкл Дуглас

Майкл Дуглас
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По материалам: триникси

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