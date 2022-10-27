. Как выбрать цвет удачи, если в жизни наступила черная полоса

Вадим Карасев

Если в вашей жизни наступила черная полоса, вернуть удачу вам поможет правильно выбранный цвет одежды. Каждый оттенок полезен по-своему, поэтому важно знать, как и в каких ситуациях необходимо его использовать.

Описанные ниже цвета отлично сочетаются с правильно подобранными камнями-оберегами. Помните о том, что защита от неудач и черной полосы должна быть комплексной и всесторонней.

Черный цвет

Многие почему-то думают, что черный цвет в плохие жизненные моменты отпугивает удачу, но это не так. Если вдруг у вас сейчас очень сложный период, в который вы по какой-то причине не можете сфокусироваться на работе и делах, а также постоянно отвлекаетесь на какие-то второстепенные вещи, черный оттенок в одежде поможет вам сфокусироваться на самом важном. В периоды. Когда у вас очень много дел и забот, черный цвет поможет оставаться собранными и правильно расставлять приоритеты.

Красный цвет

Если черная полоса спровоцирована отсутствием мотивации, унынием и скукой, а также сниженной самооценкой, вам на помощь может прийти одежда и аксессуары красного цвета. Данный оттенок пробуждает в человеке интерес к жизни, а также помогает ему идти вперед, несмотря на поражения, разочарования и проблемы. Если вы боитесь, что вашего энтузиазма может вам не хватить, постарайтесь почаще надевать одежду красного цвета.

Желтый цвет

Если ваша жизнь полна уныния, переживаний, эмоциональных проблем, то желтый цвет это поможет исправить. Черная полоса часто порождается нашим плохим настроением, а желтый цвет позволяет смотреть на мир с оптимизмом. Если что-то вас расстраивает и заставляет терпеть поражения в любви и делах, надевайте одежду этого яркого оттенка.

Зеленый цвет

Если вы лишены физических сил, а они вам очень нужны, надевайте почаще зеленую одежду. Данный оттенок пробуждает силу в нашем теле и делает нас более выносливыми. Если вам тяжело вставать утром, вы плохо высыпаетесь и чувствуете недомогание, недостаток энергии, зеленый цвет обязателен к применению при создании образа.

Голубой цвет

Голубой оттенок снимает нервозность. Если в жизни наступило не самое лучшее время, голубой цвет поможет вам успокоиться. Дело в том, что когда мы выходим из себя, нам становится гораздо сложнее принимать правильные жизненные решения. Нервозность, порожденная проблемами, превращает всё в черную полосу. Поскольку создает идеальные условия для образования «снежного кома» из проблем. Они накладываются друг на друга, потому что одно поражение заставляет нас больше нервничать, провоцируя появление ошибок. Голубой цвет помогает мыслить трезво и без лишних эмоций.

Фиолетовый цвет

Когда в жизни наступает период проблем, очень не хватает сильной интуиции. Если шестое чувство утратило свою силу, вернуть её поможет фиолетовый оттенок одежды или аксессуаров. Этот цвет хорош для тех, кто часто попадает в непростые ситуации, в которых нужно очень быстро принимать важные решения.