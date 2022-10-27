. Компенсации семьям погибших сотрудников ОВД увеличат
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Компенсации семьям погибших сотрудников ОВД увеличат

Компенсации семьям погибших сотрудников ОВД увеличат

Ежемесячные компенсации членам семьей сотрудников органов внутренних дел, погибших (умерших) из-за увечья или иного повреждения здоровья в связи с выполнением служебных обязанностей, проиндексируют на четыре процента. Такое постановление кабмина от 18 октября 2022 года № 1856 вступает в силу 27 октября.

Закон «О социальных гарантиях сотрудникам органов внутренних дел РФ» дает право на ежемесячную компенсацию родственникам полицейских, погибших или умерших вследствие травмы, заболевания или иного повреждения здоровья в связи с выполнением служебных обязанностей.

Выплату получают супруги погибшего, его несовершеннолетние дети, а также дети до 23 лет, если они обучаются в вузе очно. Компенсацию также платят людям, находящимся на иждивении сотрудника органов внутренних дел.


Постановлением кабмина размер компенсации увеличивается на четыре процента. Отмечается, что норма распространяется на правоотношения, возникшие с 1 октября 2022 года.


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По материалам: pnp.ru

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