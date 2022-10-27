. Константин Богомолов пойдет по делу о вымогательстве

Режиссер Константин Богомолов был втянут в криминальный скандал со своей женой. Журналистка и блогер Ксения Собчак на этой неделе покинула Россию. Вскоре после того, как стало известно, что в ее доме в Подмосковье проводятся обыски по делу о вымогательстве, Ксения пересекла белорусско-литовскую границу по израильскому загранпаспорту. В родной стране она оставила сына, маму и своего второго мужа Константина Богомолова. Как сообщил ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах, Собчак является подозреваемой в уголовном деле о вымогательстве у топ-менеджера госкорпорации «Ростех». Также стало известно, что ее супруг Богомолов при этом будет давать показания по этому делу со стороны обвинения.Знаменитого театрального и кинорежиссера допросят, чтобы составить характеристику его супруги. При этом он имеет полное право отказаться свидетельствовать против жены. «Не думаю, что супруг будет давать компрометирующие показания против Ксении, но его показания в любом случае будут использованы в суде, даже несмотря на родственные связи. Дело в том, что сторона обвинения вносит свидетеля в свои списки по характеризующим материалам», — пояснил KP.ru адвокат Андрей Алешкин.