. Константин Богомолов пойдет по делу о вымогательстве
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Константин Богомолов пойдет по делу о вымогательстве

Константин Богомолов пойдет по делу о вымогательстве
Режиссер Константин Богомолов был втянут в криминальный скандал со своей женой.   Журналистка и блогер Ксения Собчак на этой неделе покинула Россию. Вскоре после того, как стало известно, что в ее доме в Подмосковье проводятся обыски по делу о вымогательстве, Ксения пересекла белорусско-литовскую границу по израильскому загранпаспорту. В родной стране она оставила сына, маму и своего второго мужа Константина Богомолова. Как сообщил ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах, Собчак является подозреваемой в уголовном деле о вымогательстве у топ-менеджера госкорпорации «Ростех». Также стало известно, что ее супруг Богомолов при этом будет давать показания по этому делу со стороны обвинения.
Знаменитого театрального и кинорежиссера допросят, чтобы составить характеристику его супруги. При этом он имеет полное право отказаться свидетельствовать против жены. «Не думаю, что супруг будет давать компрометирующие показания против Ксении, но его показания в любом случае будут использованы в суде, даже несмотря на родственные связи. Дело в том, что сторона обвинения вносит свидетеля в свои списки по характеризующим материалам», — пояснил KP.ru адвокат Андрей Алешкин.
# Шоу-бизнес Богомолов Константин
По материалам: z-aya

Последние новости

Василиса Володина рассказала, когда ожидается усиление боевых действий
Василиса Володина рассказала, когда ожидается усиление боевых действий
Константин Богомолов пойдет по делу о вымогательстве
Константин Богомолов пойдет по делу о вымогательстве
Марк Богатырев поделился забавным снимком с подросшим сыном от Татьяны Арнтгольц
Марк Богатырев поделился забавным снимком с подросшим сыном от
Для Евгении Медведевой нашли точную копию Дани Милохина
Для Евгении Медведевой нашли точную копию Дани Милохина
Витас рассказал о потасовке с чиновником
Витас рассказал о потасовке с чиновником
Пора тебе подкачаться, хозяин
Пора тебе подкачаться, хозяин
Сичкар решил проверить чувства Валерии Шимасюк
Сичкар решил проверить чувства Валерии Шимасюк
Генри Кавилл рассказал о пробах на роль Джеймса Бонда
Генри Кавилл рассказал о пробах на роль Джеймса Бонда
Путин не предупредил Си Цзиньпина о начале спецоперации на Украине
Путин не предупредил Си Цзиньпина о начале спецоперации на Украине
Германия не смогла занять денег из-за энергокризиса
Германия не смогла занять денег из-за энергокризиса
Известная российская блогерша рассказала об излечении от серьезного расстройства
Известная российская блогерша рассказала об излечении от серьезного
"Будут капать миллионы": вместо обещанного бара Настя Ивлеева получила многомиллионный иск в суд
"Будут капать миллионы": вместо обещанного бара Настя

Топ на сегодня

Что можно и что нельзя делать в период лунного затмения 8 ноября 2022 года, где его можно наблюдать
Что можно и что нельзя делать в период лунного затмения 8 ноября 2022
Действия России в Арктике назвали стратегическим вызовом для НАТО
Действия России в Арктике назвали стратегическим вызовом для НАТО
Маск приехал в штаб-квартиру Twitter с раковиной в руках
Маск приехал в штаб-квартиру Twitter с раковиной в руках
Сечин сообщил о сохранении у BP прав акционера «Роснефти»
Сечин сообщил о сохранении у BP прав акционера «Роснефти»
Директора Ксении Собчак шантажировал мужа Тины Канделаки
Директора Ксении Собчак шантажировал мужа Тины Канделаки

Еще по теме

Директор Ксении Собчак сдал ее с потрохами
Константин Богомолов застукал Ксению Собчак за изменой
Константин Богомолов потерял зрение
Константин Богомолов рассказал о своей эмиграции