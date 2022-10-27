. Кристина Асмус променяла богатого и смешного толстячка на брутального качка

Актриса Кристина Асмус закрутила роман с брутальным мужчиной. Поклонники рассекретили личность избранника актрисы. После развода с Гариком Харламовым, который произошел в 2020-м году, Кристина Асмус долгое время скрывала свою личную жизнь. Накануне звезда сериала «Интерны» все же дала понять, что она не одинока. Актриса опубликовала фото, на котором запечатлелась во время прогулки с бойфрендом. Парочка прошлась по парку, романтично держась за руки.Несмотря на то, что молодого человека сняли со спины, любопытным поклонникам все же удалось узнать имя спутника Кристины. Им оказался актер Роман Евдокимов. Он опубликовал в соцсети кадр, на котором позировал в той же одежде, что и рядом с Асмус. «Какой красавчик! Харламов и рядом не стоял»; «Очень красивая и гармоничная пара»; «Наконец-то! Надеюсь, нашла свое счастье»; «Не стоило его так долго скрывать. Он классный», — написали фолловеры.