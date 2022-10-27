. Ксения Собчак пытается отмазаться от уголовного дела
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Ксения Собчак пытается отмазаться от уголовного дела

Ксения Собчак пытается отмазаться от уголовного дела
Ведущая и журналистка Ксения Собчак заявила, что не имеет отношения к темным делишкам. Позорно сбежавшая из России так называемая журналистка Ксения Собчак пытается всеми силами откреститься от уголовного дела о вымогательстве, которое ей могут предъявить в любой момент. Светская львица настаивает, что ничего не знает про то, о чем говорят в правоохранительных органах.
«Умоляю, я никогда не писала и не пишу в «Тушите свет», ни в тот, ни в этой, ни в фейк, ни в реальный. У меня там ни доступа, ни какого-то вмешательства в их редакцию», — пишет она в соцсетях. Собчак так же открещивалась и от израильского гражданства, обвиняя в травле всех, кто ее в этом подозревал. В итоге выяснилось, что светская львица нагло врала — паспорт другой страны она действительно получила. Собчак, по предварительным данным, может владеть Telegram-каналом, который вымогал деньги у компании «Ростех» за «слив» компромата. Речь шла об 11 миллионах рублей. Союзники Собчак уже задержаны, они дают показания, их поймали с поличным.
# Шоу-бизнес Собчак Ксения
По материалам: z-aya

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