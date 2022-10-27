. Ксения Собчак сбежала из страны пешком по паспорту другого государства

Ведущая и журналистка Ксения Собчак бежала из России, роняя тапки. После задержания Кирилла Суханова и Ариана Романовского по делу о вымогательстве, Ксения Собчак покинула страну. Как оказалось, в этом ей помог паспорт другого государства. Ранее Ксения отрицала наличие израильского паспорта. После того, как появлялись слухи о получении нового гражданства, она всячески их отрицала. «Все пишут про израильское гражданство, ну я думаю, почему мне бы не сделать пост. Нахожусь в районе Рублево-успенского шоссе. Много лет живу за городом. Место жительство не меняла. В гости приглашать не буду! Шабат шалом из Подмосковья, пошла обедать с сыном. Всем пока!» — заявляла ведущая.Однако, когда стало известно о пересечение ей границы Белоруссии и Литвы, зарубежная пресса поделилась подробностями происходящего. Так, по их данным, Собчак попала в Литву, представив таможенникам израильский паспорт, так как россиянам власти запретили въезд еще в сентябре. Позже эти данные подтвердила пограничная служба. Напомним, коммерческого директора «Осторожно Media», основательницей которого является блондинка, Кирилла Суханова и экс-главреда журнала Tatler Ариана Романовского обвинили в вымогательстве у главы «Ростеха» Сергея Чемезова 11 миллионов. Политик написал заявление в полицию. 26 октября Тверской суд заключил медийных персон под стражу на два месяца. Это решение возмутило Ксению. «Наш коммерческий директор Кирилл Суханов арестован. Ему пытаются приписать вымогательство. У кого? Зачем? Какой еще Ростех? При чем тут, ради Бога, Чемезов? Не верю в это вообще, и надеюсь, что сейчас во всем быстро разберутся и убедятся, что все это какая-то чушь, — делилась Собчак. — Кирилл, мы любим тебя и не верим ни во что».